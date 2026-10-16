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Slovenija

Z naslednjim tednom bodo upravne enote delale dlje

Ljubljana , 16. 10. 2026 16.08 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Upravna enota

Z naslednjim tednom začnejo veljati spremembe delovnega časa upravnih enot. V torek in sredo bodo po novem uporabniki lahko okenca obiskali do 18.30 ure.

S ciljem približati dostopnost upravnih storitev uporabnikom je vlada sprejela spremembe uredb o delovnem času in upravnem poslovanju v organih državne uprave, s katerima na upravnih enotah prilagaja delovni čas in uradne ure potrebam prebivalcev. Popoldanske uradne ure na upravnih enotah bodo ob torkih in sredah podaljšali do 18.30, za preostale dni sprememb ni. 

Nekatere upravne enote so uporabnike že obvestile o spremembah. Upravna enota Ljubljana bo tako s 17. oktobrom 2026 na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Uredbe o upravnem poslovanju in Uredbe o delovnem času v organih državne uprave začela s poslovanjem v okviru novega poslovnega časa in uradnih ur, so sporočili. Uradne ure na Upravni enoti Ljubljana bodo potekale v ponedeljek od 8.00 do 15.00, v torek in sredo od 8.00 do 18.30, v četrtek – ni uradnih ur, v petek od 8.00 do 13.00.

Konec stavke na upravnih enotah
Konec stavke na upravnih enotah
FOTO: Luka Kotnik

Nova ureditev je bila oblikovana z namenom izboljšanja dostopnosti upravnih storitev, zlasti v popoldanskem času, ob hkratnem zagotavljanju ustreznih pogojev za organizacijo dela zaposlenih. Uporabnikom tako omogoča dostop do upravnih storitev tudi v poznejšem popoldanskem času, pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo.

Strankam priporočajo, da se na storitve naročijo v spletni aplikaciji eSamonaročanje - Prijava (gov.si) ali prek telefonske številke 01 828 16 90 (klicni center) oziroma svoje vloge oddajo prek portala eUprava.

Zaradi spremembe predpisov, ki urejajo delovni čas v organih državne uprave, se bodo z 19. oktobrom 2026 spremenile tudi uradne ure na krajevnih uradih Upravne enote Kranj, so sporočili. Uradne ure Upravne enote Kranj bodo po novem: ponedeljek: 8.00–15.00, torek: 8.00–18.30, sreda: 8.00–18.30, petek: 8.00–13.00.

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KOMENTARJI10

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Delavec_Slo
16. 10. 2026 18.18
Spet bodo padale bolniške!
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+1
1 0
osservatore
16. 10. 2026 18.13
A ne bodo delali tudi ponoči tako KOT NA AVTOCESTAH???!!
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
16. 10. 2026 17.43
Če si v službi naroda, moraš delavni čas prilagodit, da ima čimveč ljudi možnost storitve koristit. Saj trgovine naprimer tudi ne obratujejo od 6ih do 14h...
Odgovori
0 0
OrodniK
16. 10. 2026 17.35
Ne da se, ni mogoče, kolektivne pogodbe, bla, bla, bla,.... DA SE! Samo če se hoče! Javna uprava MORA biti po meri davkoplačevalcev ki jo financiramo! Še posebej če je tako preobsežna kot je sedaj!
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+1
1 0
deratizacija
16. 10. 2026 17.29
Pa table naj zamenjajo. Bojo takoj povečali storilnost. To bo dva meseca, potem pa kot z delavnimi sobotami.
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0 0
jajek
16. 10. 2026 17.17
Tu pišete da se dela do 18.30 na vratih pa da do 18.00 katero je sedaj prav?
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0 0
john gotti
16. 10. 2026 17.15
tazadn cajt…svalkarji
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+2
2 0
Bolfenk2
16. 10. 2026 17.14
Bravo vlada ki res dela za ljudi. Delavec ne more dopoldan na upravno enoto ker mora delati.
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+4
4 0
Kumul
16. 10. 2026 17.10
Naslednji teden bom jaz spal eno uro več.
Odgovori
0 0
majsterinegasrat
16. 10. 2026 17.08
Kako se lahko stvari spravijo v red, če le prava metla pride k hiši.
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+3
4 1
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