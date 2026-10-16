Z naslednjim tednom bodo upravne enote delale dlje

S ciljem približati dostopnost upravnih storitev uporabnikom je vlada sprejela spremembe uredb o delovnem času in upravnem poslovanju v organih državne uprave, s katerima na upravnih enotah prilagaja delovni čas in uradne ure potrebam prebivalcev. Popoldanske uradne ure na upravnih enotah bodo ob torkih in sredah podaljšali do 18.30, za preostale dni sprememb ni.

Nekatere upravne enote so uporabnike že obvestile o spremembah. Upravna enota Ljubljana bo tako s 17. oktobrom 2026 na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Uredbe o upravnem poslovanju in Uredbe o delovnem času v organih državne uprave začela s poslovanjem v okviru novega poslovnega časa in uradnih ur, so sporočili. Uradne ure na Upravni enoti Ljubljana bodo potekale v ponedeljek od 8.00 do 15.00, v torek in sredo od 8.00 do 18.30, v četrtek – ni uradnih ur, v petek od 8.00 do 13.00.