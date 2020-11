Novi direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar

Vlada je imenovala novega direktorja Agencije za varnost prometa (AVP), in sicer Jožeta Hribarja. Poročali smo že, da so zaradi kadrovanja v vrhu agencije odstopili štirje od devetih članov agencij, saj so Hribarja po objavi razpisa ocenili kot najmanj primernega kandidata, a so ga vseeno izbrali. Predsednik sveta Jure Prestor naj bi pri tem podlegel političnim pritiskom, saj naj bi bil Hribar favorit infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca iz vrst NSi.

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je na ministra Ministrstva za infrastrukturo naslovil dopis, v katerem je na podlagi izvedenega natečajnega postopka za delovno mesto direktorja Javne agencije RS za varnost prometa ter predlogom natečajne komisije za izbiro kandidata z dne 8. 10. 2020, predlagal, da se za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa imenuje Jože Hribar. Imenovanje se uveljavi z dnem 20. novembra 2020, so sporočili po seji vlade. Poročali smo že, da so zaradi domnevno spornega kadrovanja na vrhu javne Agencije za varnost prometa protestno odstopili štirje od devetih članov sveta agencije. Zvonko Milkovič,eden od članov sveta Agencije za varnost prometa, ki so odstopili, je v njihovem imenu povedal, da se je zapletlo že spomladi, ko je predsednik sveta Jure Prestor po sestanku v prostorih NSi predlagal Jožeta Hribarja. "Tam je dobil jasno navodilo. Vlada Vesne Marinko ne bo podprla, imamo novega človeka, ki je lahko v. d. direktorja. Potem smo se začeli spraševati, kako je to mogoče. Že na seji smo ugotovili, da je gospod Hribar tisti, ki je tudi član NSi,"je dejal. Sledil je razpis za direktorja z vsemi pooblastili. Razlaga, da so Hribarja ocenili kot najmanj primernega, vendar je bil na koncu vseeno imenovan. Zanimivo je, da je v tem času izpraznjeni deveti sedež v svetu zasedel Sandi Borec, zaposlen na kamniški občini, ki jo pomenljivo vodi prav župan iz vrst NSi. Ali drži, da je podlegel političnim pritiskom, smo zato že konec oktobra vprašali predsednika sveta Prestorja, ki je zanikal vsakršen pritisk. Na vprašanje o sestanku v prostorih stranke pa je odgovoril:"Na to lahko samo ponovno povem, da smo potrdili z večino in brez vsakršnih političnih pritiskov." Spomnimo se tudi na nekdanjega direktorja AVP Igorja Velova in njegove domnevne vožnje pod vplivom alkohola ter poškodovanja službenega avtomobila maja lani.