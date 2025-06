Nov dodatek za zaposlene na oddelkih za demenco v socialnovarstvenih zavodih

Dodal je, da gre za zelo zahtevno delo, ki zahteva veliko empatije. " Verjamem, da bo tudi to pomagalo k naši osnovni usmeritvi, dvigu veljave poklicev na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe," je dejal Maljevac v današnji izjavi za javnost.

Ministrstvo je sprejelo spremembe izvedbenega sklepa, ki opredeljujejo upravičene zavode in delovna mesta za izplačilo dodatka v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor. Po besedah ministra Simona Maljevca bo dodatek prejemalo približno 8000 zaposlenih v domovih za starejše, prvič pa ga bodo prejeli z majsko plačo, torej junija. Dodatek bo vezan na to, koliko ur bo zaposleni delal z osebami z demenco ter osebami z duševnimi, telesnimi ali senzornimi motnjami.

Dodatek izvira iz plačne reforme, državni proračun pa bo na leto okvirno stal pet milijonov evrov. 2,5 milijona evrov za dodatke v socialni oskrbi je zagotovljenih v okviru cen posameznih socialnovarstvenih storitev, 2,5 milijona evrov za dodatke v zdravstveni dejavnosti, ki se izvaja pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, pa načrtujejo v okviru uredbe o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, za kar je pristojno ministrstvo za zdravje, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

Soglasje glede dodatka za neposredno delo z osebami z demenco ter osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo v socialnovarstvenih zavodih so dosegli z ministrstvi za zdravje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za javno upravo in s petimi reprezentativnimi sindikati.

Na ministrstvu so prepričani, da ukrep ne prinaša koristi le zaposlenim, temveč dolgoročno krepi tudi stabilnost in kakovost oskrbe. "Ukrep predstavlja pomemben korak v smeri sistemske podpore tistim, ki vsak dan delajo z ljudmi v stiski in ki s svojim delom neposredno prispevajo h kakovosti življenja najbolj ranljivih članov družbe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Objekt ministrstva za solidarno prihodnost je danes postal demenci prijazna točka. "To pomeni, da se lahko ljudje vedno obrnejo na nas, pridejo do nas, pridobijo informacije o demenci in o marsičem drugem," je ob prejemu certifikata Demenci prijazna točka povedal Maljevac.

Predsednica društva Spominčica - Alzheimer Slovenija Štefanija Zlobec pa je poudarila, da so zelo veseli, da se tudi ministrstvo za solidarno prihodnost pridružuje mreži demenci prijaznih točk, ki jih je že več kot 500.

"Glavni namen teh točk je, da pridemo do vsake slovenske družine in vasi z informacijami o demenci, ker je demenca še vedno bolezen, ki je zelo razširjena in prisotna. O njej pa se premalo ve," je povedala.