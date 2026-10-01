Nov dom za starejše išče kader: priložnost ponujajo tudi domačinom

Dom Danica Podlehnik, povsem nov dom za starostnike, ki je pravkar pridobil uporabno dovoljenje, zdaj čaka le še na ureditev okolice in na notranjo opremo.

Vseh 24 postelj, kolikor jih bo na voljo v tem domu, je vsaj po izkazanem interesu sodeč že zasedenih. Ampak treba bo počakati vsaj do januarja. Predvsem zaradi kadra: potrebujejo zdravstvene tehnike, bolničarje, strežnike, naslov oglasa, s katerim iščejo nove sodelavce, pa je: Ko izobrazba ni pogoj.

"Torej mi smo realno povabili vse občane, krajane Podlehnika in okoliških krajev, da se nam pridružijo in bomo skupaj pogledali, kdo je pravzaprav tisti, ki mu srce bije za starejše, ki ima odnos do starejših, in seveda kadar je ta temeljna karakteristika, temeljni karakter pri ljudeh zagotovljen, potem vsaj zame ni težav pri prekvalifikacijah, pri iskanju rešitev, da ljudje pridobijo tudi ustrezno izobrazbo," je razložil direktor doma Marko Slavič.

Stanovalcem domov namreč največ pomeni prav prijaznost zaposlenih; kot pravijo, so vsi v redu, prijazni, zadovoljni so s tem, da za njih skrbijo ljudje iz domačega okolja. "Najbolj prijetno se mi zdi, da je, ko zate skrbijo ljudje iz domačega okolja," je dodal Slavič.

Tudi domačini so podprli idejo, k sodelovanju pa vabijo tudi mlajše upokojence.