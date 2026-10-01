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Slovenija

Nov dom za starejše išče kader: priložnost ponujajo tudi domačinom

Podlehnik, 01. 10. 2026 19.32 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
Mojca Hanžič
Dom Danica Podlehnik

V Podlehniku v Halozah že stoji nov dom za starostnike, ki bi lahko zaživel januarja prihodnje leto. Če bodo le dobili kader, ki bo za stanovalce skrbel, primanjkuje namreč delovne sile, zato se je direktor doma Danice Vogrinec odločil za drugačen pristop. K zaposlitvi namreč vabijo predvsem domačine, tudi če niso ustrezno izobraženi. Kako pa bo to delovalo?

Dom Danica Podlehnik, povsem nov dom za starostnike, ki je pravkar pridobil uporabno dovoljenje, zdaj čaka le še na ureditev okolice in na notranjo opremo.

Vseh 24 postelj, kolikor jih bo na voljo v tem domu, je vsaj po izkazanem interesu sodeč že zasedenih. Ampak treba bo počakati vsaj do januarja. Predvsem zaradi kadra: potrebujejo zdravstvene tehnike, bolničarje, strežnike, naslov oglasa, s katerim iščejo nove sodelavce, pa je: Ko izobrazba ni pogoj.

"Torej mi smo realno povabili vse občane, krajane Podlehnika in okoliških krajev, da se nam pridružijo in bomo skupaj pogledali, kdo je pravzaprav tisti, ki mu srce bije za starejše, ki ima odnos do starejših, in seveda kadar je ta temeljna karakteristika, temeljni karakter pri ljudeh zagotovljen, potem vsaj zame ni težav pri prekvalifikacijah, pri iskanju rešitev, da ljudje pridobijo tudi ustrezno izobrazbo," je razložil direktor doma Marko Slavič.

Stanovalcem domov namreč največ pomeni prav prijaznost zaposlenih; kot pravijo, so vsi v redu, prijazni, zadovoljni so s tem, da za njih skrbijo ljudje iz domačega okolja. "Najbolj prijetno se mi zdi, da je, ko zate skrbijo ljudje iz domačega okolja," je dodal Slavič.

Tudi domačini so podprli idejo, k sodelovanju pa vabijo tudi mlajše upokojence.

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KOMENTARJI7

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Joakim
01. 10. 2026 20.44
Kaj ti pomagajo domovi za starejše, če ni kadra? Pa še zmeraj huje bo. Današnji ta mladi so vzgojeni tako, da ne šmirglajo niti svojih staršev, ne da bodo negovali druge starostnike.
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0 0
Misika1967
01. 10. 2026 20.43
V javnem sektorju nas je prevec,smo paraziti pravijo desni. Tudi tujci niso resitev za njh. A kdo bo pa delal???? Pa za take male place????
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+1
1 0
Lux_43
01. 10. 2026 20.33
Ste blizu Hrvaške, na Hrvaškem ne dobijo regresa in božičnice, probajte tudi tam. Mogoče kdo pride...kaj pa veš, ker je pri nas boljša delavska zakonodaja.
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0 0
Misika1967
01. 10. 2026 20.44
A dobijo,dobijo in to ze kar bekaj casa
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0 0
Slovenec007
01. 10. 2026 20.11
Mislim da je ideja zelo dobra, problem pa nastane takrat ko gre nekaj narobe kdo je za to odgovoren.
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+6
6 0
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.44
zgrešen PR!
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+0
2 2
Veščec
01. 10. 2026 20.02
Edina rešitev je,uvoz iz 3-jih držav.Še u bolnicah ne morjo dobit kadra,pa ga bodo za DSO-je,pa to
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-4
1 5
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