Nov dosežek slovenskih srčnih kirurgov

Napredovalo kronično srčno popuščanje je neozdravljivo stanje, ki človeka prikleni na posteljo v intenzivni negi. Včasih so ti bolniki umirali, sedaj pa so na voljo različni načini kirurškega zdravljenja – zdravljenje z mehansko podporo srca ali presaditev srca.

Prva je lahko dokončna rešitev ali pa le most do presaditve srca, bolniku omogoči boljšo kakovost življenja, saj lahko skoraj normalno opravlja vsakodnevne aktivnosti, lahko gre celo na potovanje, so v sporočilu za javnost zapisali v UKC Ljubljana.

Običajno mehansko podporo srca vstavijo kirurgi skozi celoten prerez grodnice, v Sloveniji pa so prvič naredili poseg na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana pod vodstvom prof. dr. Tomislav Klokočovnika, dr. med., skozi dva minimalna reza na prsnem košu.

"Minimalni pristop ima kratkoročne in dolgoročne prednosti. Okrevanje bolnika je bistveno boljše, manjša je krvavitev in pojavnost okužbe. Bolnikom, ki imajo kasneje presaditev srca, omogoči bistveno boljše izhodiščne pogoje za samo presaditev, saj prsnica predhodno ni bila prerezana, v prsnem košu je manj zaraslin. Tako je pričakovati precej manj operativnih in pooperativnih zapletov," je izpostavil Klokočovnik, predstojnik omenjenega oddelka.