Nov dosežek vrhunske ortodontke: do zdravih zob z dragimi kamni

Premium zobna ščetka VBO - Prestige Line vsebuje črni kremen, ki je glede na raziskave bolj učinkovit pri čiščenju zob. Te so pokazale, da posebne ščetine omenjene zobne ščetke odstranijo do 40 odstotkov več zobnih oblog od običajnih izdelkov. Vodilna strokovnjakinja pri podjetju VBO dr. Vesna Kaloh poudarja pomembnost redne menjave zobne ščetke. Po dveh mesecih ščetka namreč izgubi do polovico učinkovitosti, poudarja. Klinične študije kažejo, da ljudje zobno ščetko menjajo na pol leta, medtem ko bi jo morali menjati na dva meseca.

Nova Premium zobna ščetka VBO - Prestige Line ima celovito spremenjeno obliko. Njen ročaj je iz materiala PET, ki je bolj prožen in omili morebiten premočan pritisk na zobe. S tem ročaj zagotavlja največji estetski užitek in učinkovitost, pojasnjujejo v podjetju, kjer izpostavljajo tudi dizajnersko dovršenost, saj so nove zobne ščetke na voljo v "prestižnih barvah", poimenovanih po dragih kamnih, kot so Obsidian Black, Saphire Blue, Emerald Green, Ruby Red, Diamond Bright in Amber Yellow.

S tem želimo spremeniti svet na bolje, pravi dr. Vesna Kaloh. "Naš naročniški model poskrbi, da ljudje pravočasno menjajo svoje ščetke, kar dolgoročno vpliva na njihovo zdravje. Manj zobnih oblog, boljša ustna higiena in posledično boljše splošno zdravje." V podjetju, kjer so že prvi dan prodali polovico naročniških paketov in v nekaj urah zabeležili več kot 70.000 evrov prometa, poudarjajo, da je treba pohiteti, saj bodo trenutne zaloge pošle, naslednja pa je predvidena šele v decembru.

V sklopu kampanje Več zdravja za boljše življenje s svojim povabilom "Ozdravi svet, naroči se zdaj!" omenjajo tudi možnost povabila prijateljev in družinskih članov. "Če prijatelj sklene naročnino, ta, ki ga je povabil, prejme 25 odstotkov popusta za naslednje leto. To pomeni, da si lahko mnogi zgradijo sistem, v katerem si bodo zobe ščetkali povsem brezplačno – ob tem pa še širili zavedanje o pomembnosti ustne higiene. Na ta način boste dosegli "pay it forward" moment, saj boste s tem naredili dobro delo. Ko bo ščetke naročilo še več ljudi, bodo dosegli boljšo ustno higieno, boljše zdravje in večje zadovoljstvo. Tako bo krog sklenjen in dejansko bomo spremenili svet na boljše," pojasnjujejo v podjetju.



Do konca leta ciljajo na 50.000 naročnikov. Ekipa podjetja je kampanjo snovala več mesecev.