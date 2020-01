Nov državni organ: Uprava za informacijsko varnost

Si predstavljate, da ne morete do zdravil, operacije, plačati položnic, obroka kredita, ali pa da ne morete do svojega privarčevanega denarja na banki? Država je namreč v boju proti vse pogostejšim kibernetskim napadom, izsiljevalskim virusom in ostalim spletnim nevarnostim, zagnala nov državni organ - Upravo za informacijsko varnost, ki naj bi bdela nad kibernetskimi napadi zoper državne organe, podjetja, pa tudi napade zoper običajne spletne uporabnike.