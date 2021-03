Nov državni sekretar na ministrstvu za zdravje je Franc Vindišar

Franc Vindišarje študij medicine na Univerzi v Ljubljani zaključil leta 1994. Po končanem študiju je pridobil prve delovne izkušnje kot specialist splošne kirurgije in travmatologije v Splošni bolnišnici Celje. Po končani specializaciji se je zaposlil na otroškem oddelku kirurških strok, kjer se je ukvarjal predvsem s poškodbami otrok in mladostnikov. Leta 2006 se je zaposlil na travmatološkem oddelku, kjer je aktiven še danes. Leta 2007 pa je postal predstojnik Oddelka za skupne potrebe kirurgije, ki ga je vodil vse do leta 2011, ko je bil imenovan za strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, so ob njegovem imenovanju zapisali na Uradu vlade za komuniciranje (UKOM).

Kot še navaja UKOM, ima Vindišar bogate izkušnje iz menedžmenta in vodenja, saj je celjska bolnišnica tretja največja bolnišnica v državi, kjer je zaposlenih približno 2100 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Je tudi mednarodno aktiven in je član mednarodnega združenja, ki se ukvarja z oskrbo poškodovancev. V preteklih letih je aktivno sodeloval pri organizaciji urgentnih centrov v Sloveniji. Leta 2016 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Rizičnost kronične ledvične bolezni za zlom proksimalnega dela stegnenice pri starostnikih. V mandatih zadnjih štirih ministrov za zdravje je bil član zdravstvenega sveta.