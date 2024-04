Spletne strani nekaterih državnih organov znova nedostopne

Spletna stran Banke Slovenije je nedosegljiva, nekaj časa so bile težave tudi z dostopnostjo vladnega portala gov.si in spletne strani predsednice republike. Uporabnikom, ki so želeli dostopati do njih, se je izpisalo enako obvestilo kot pred dvema tednoma, ko so ruski hekerji izvedli vrsto kibernetskih napadov na spletne strani slovenskih državnih organov, med njimi Policijo, RTV Slovenija, Telekom, Fraport in Krko.