Nov hit poletja iz vinske kleti Puklavec Family Wines v sodelovanju z Atlantic Grupo

Puklavec Family Wines - Jeruzalem Ormož predstavlja novi hit poletja - Limonce Spritz. Ta izvrstna kombinacija penine Jeruzalem Ormož (Brut ali Sec), osvežilnega limoninega likerja Limonce in mineralne vode že navdušuje in osvaja Slovenijo.

Limonce Spritz je priljubljen koktajl, ki izvira iz Italije in je znan po svoji izjemno osvežujoči naravi. S preprosto recepturo, ki vključuje penino Jeruzalem Ormož (Brut ali Sec), liker Limonce (Tradicionalni liker, brez konzervansov, barvil ali umetnih arom. Najbolj prodajan limonin liker na svetu, narejen iz lupine popolnoma dozorelih sicilijanskih limon), mineralno vodo, led in rezino limone, je priprava tega poletnega hita enostavna in hitra. Puklavec Family Wines - Jeruzalem Ormož s to izjemno novostjo znova dokazuje svojo predanost in inovativnost. Limonce Spritz ni le idealna poletna osvežitev, temveč tudi popolna kombinacija, ko govorimo o mešanju koktajlov s penino. Koktajl, ki ga je ustvaril, trenutno še aktualni Vinar leta 2022, v sodelovanju z Atlantic Grupo , te dni že prihaja v lokale po vsej Sloveniji.

V sklopu poletne kampanje bo vinska klet predstavila Limonce Spritz na svojem Instagram profilu @jeruzalem_ormoz . Vse poletje bodo na svojem profilu delili strast do novega koktejla, odkrivali lepote poletja in ustvarjali trenutke, vredne nazdravljanja. Za ustvarjanje zabavne in kreativne vsebine pa bodo skrbeli različni vplivneži, ki jih je vinska klet našla skupaj s partnerji Coolio! Hub . Limonce Spritz utrjuje ugled Puklavec Family Wines kot inovativnega ustvarjalca vrhunskih vin in penin, ki prinašajo nove dimenzije in navdušujejo s svojim izjemnim okusom. Novi hit poletja jasno dokazuje, da vina in penine nikoli niso dolgočasna izbira, obenem pa poudarja pripravljenost vinske kleti za nova in drugačna sodelovanja. S svojo osvežujočo kreativnostjo uspešno nadaljujejo tradicijo vrhunskih okusov, ki navdušujejo ljubitelje vina in poletnih osvežitev.

DECANTERJEVE MEDALJE SPET OKRONALE ORMOŠKO VINSKO KLET! Pretekli teden se je vinska klet ponovno razveselila srebrnih in bronastih Decanterjevih medalj, ki so za, še vedno aktualnega Vinarja leta, pokazatelj trdega dela in izjemno uspešne ekipe. Med srebrnimi in bronastimi medaljami so se to leto znašla naslednja vina: SREBRNE MEDALJE: Sivi pinot Seven Numbers 2021 Penina Brut Seven Numbers Penina Brut Nature Estate Selection Chardonnay Jeruzalem Ormož 2021 BRONASTE MEDALJE: Šipon Seven Numbers 2021 Penina Šipon Seven Numbers Sauvignon blanc & sivi pinot puklavec & friends 2021 Sauvignon blanc & chardonnay puklavec & friends 2021 Sivi pinot Jeruzalem Ormož 2021 Sauvignon & sivi pinot Jeruzalem Ormož 2021 Traminec & rumeni muškat Jeruzalem Ormož ZLATA LINIJA 2021

