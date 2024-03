Nov igralec na slovenskem trgu zlata spreminja pravila igre

OGLAS

Naložba v fizično naložbeno zlato je ena izmed najbolj priljubljenih oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite pred inflacijo v Sloveniji, pa tudi v tujini. Zlate palice in zlatnike iščejo vsi vlagatelji - tako premožnejši kot tisti, ki vlagajo skromnejše zneske. Razlogi za to so preprosti: naložbeno zlato je oproščeno vseh davkov, je zelo likvidno (enostavno ga je zamenjati za denar), je prenosljivo in enostavno je za shranjevanje. Zlato je ob tem tudi zelo donosno, cena zlata v evrih je v zadnjih dvajsetih letih v povprečju rastla za več kot 8 % na letni ravni, kar je bistveno višje od povprečne stopnje inflacije, pa tudi višje od številnih drugih naložb.

Naložbeno zlato je na voljo v obliki zlatih palic, zlatih kovancev in kompletov zlata. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Vodilni regionalni trgovec z zlatom je končno v Sloveniji Nakup naložbenega zlata v fizični obliki se praviloma izvaja pri pooblaščenih trgovcih, specializiranih za prodajo in nakup certificiranih izdelkov. V Sloveniji je bilo tovrstnih trgovcevdoslej zelo malo, se je pred kratkim na domačem trgu pojavil nov igralec, ki ga že zelo dobro poznajo udeleženci na trgih plemenitih kovin. To je Center Zlata, ki je del znane skupine Saiva Group. Vodilnega regionalnega distributerja zlatih palic in zlatih kovancev v tem delu Evrope že dobro pozna več kot 70 tisoč zadovoljnih uporabnikov njegovih storitev. Center Zlata je prejšnji mesec odprl svojo novo poslovalnico v Ljubljani. Fizično zlato in srebro je poleg pisarne mogoče kupiti tudi preko spletne trgovine, z možnostjo 100% zavarovane dostave, ki vam samo v dveh delovnih dneh dostavi proizvod na domači naslov, ob tem pa nudijo tudi brezplačno shranjevanje v varnih in zavarovanih sefih. Zakaj je Center Zlata odprl svoja vrata v Sloveniji, pojasnjuje direktor Saiva Grupe Saša Ivanovič: "Vlagateljem in varčevalcem v Sloveniji želimo ponuditi tisto, kar smo se skozi tridesetletne izkušnje naučili delati najbolje, to je možnost ugodnega in varnega vlaganja v plemenite kovine s kakovostno podporo strankam in številnimi ugodnostmi, ki jih nudimo kot edini ponudnik na trgu. To vključuje možnost brezplačne shrambe zlata in srebra za vse, ki nimate lastnega sefa, 100-odstotno zagotovljeno in zavarovano dostavo na dom v nekaj dneh in, kar je najpomembneje, daleč najboljše odkupne in prodajne cene v državi."

Saša Ivanović – izvršni direktor skupine Saiva Group FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Promocijska ponudba ob otvoritvi – veliki popusti na zlato Center Zlata ob odprtju ljubljanske poslovalnice in težko pričakovanem prihodu na slovenski trg vsem strankam ponuja zlate palice priznane švicarske kovnice Argor Heraeus po začasno znižanih cenah. Prav tako pa nam podjetje po akcijski ceni ponuja tudi priljubljeni avstrijski zlatnik Dunajski filharmonik. Center Zlata torej trenutno ponuja daleč najugodnejše pogoje nakupa in prodaje zlatih palic s certifikatom LBMA na domačem trgu, kar bo zagotovo razveselilo marsikaterega kupca. Prav tako je to dobra novica tudi za vse tiste, ki bodo v prihodnjem obdobju želeli svoje zlato ali srebro zamenjati za denar. Center Zlata v Ljubljani ponuja tudi storitev menjave naložbenih plemenitih kovin za denar. Nakup poteka po najvišji možni ceni, ki se sproti prilagaja borzni ceni, plačilo pa poteka takoj na licu mesta - z gotovino ali na račun. Center Zlata zagotavlja odkup vseh zlatih in srebrnih izdelkov, ne glede na to, kje so bili kupljeni.

Novo odprta poslovalnica Centra Zlata na Dunajski ulici v Ljubljani FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand