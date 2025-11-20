Nov incident na železnici: neznanec namerno prerezal žične mehanizme

Ob 6.15 je kretnik na železniški postaji Grahovo pri postavljanju vozne poti podvomil v to, da se je kretnica pravilno prestavila. S preverjanjem je ugotovil, da je nekdo namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice.
Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega varnost potnikov ni bila ogrožena, so sporočile Slovenske železnice. "Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo je sicer neodgovorno in izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči katastrofalne posledice: možnost železniških nesreč, iztirjenja vlakov ali ogrožanja življenj potnikov, osebja in drugih udeležencev v prometu," opozarjajo.
Dežurne službe so o namernem poškodovanju signalnovarnostne naprave obvestile Policijo, ki vodi preiskavo. Zaradi izrednega dogodka na tem delu omrežja trenutno beležijo krajše zamude, promet pa ni bil zaustavljen.
Ob tem so dodali, da tovrstna zavržna dejanja najostreje obsojajo in pozivajo k odgovornemu ravnanju. Zaradi porasta števila incidentov so okrepili nadzor prog; povečali so število fizičnih obhodov in pregledov prog pooblaščenih oseb Slovenskih železnic kot tudi s strani Policije.
"Ob tem v zadnjih tednih še posebej glasno pozivamo javnost, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti Policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic," so še zapisali.
V začetku tega tedna smo poročali že o incidentu v Celju, kjer je potniški vlak trčil v različne večje predmete, ki jih je na tire namerno nastavil za zdaj še neznani storilec. V teku je kriminalistična preiskava dogodka.
