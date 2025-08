Nov incident: trenerju rumeni karton, ker je govoril slovensko

Na nogometni tekmi tekmi med SAK Celovec in Atus Ferlachom je sodnik opazil, da trener vratarjev SAK-a in slovenski igralec Ferlacha govorita v svojem maternem jeziku. Linijski sodnik je opozoril trenerja SAK-a, da je treba govoriti nemško, dogajanje opisuje predsednik SAK-a Marko Wieser . " Linijski sodnik je stekel do treneraj in ga opozoril, da se tam govori nemško. Trener tega seveda ni sprejel in je z nasprotnim igralcem nadaljeval z govorjenjem v slovenščini. Sodniki so mu prisodili rumeni karton."

V klubu so ogročeni, dogajanje na Facebooku pojasnjujejo: na tekmi med SAK in ATUS Ferlach je prvi pomočnik sodnika v 33. minuti nezakonito zahteval od klopi SAK, da z igralci govori nemško. Glavnemu trenerju Richardu Huberju se je to zdelo preveč. Takoj se je ustno branil, branil trenerje in igralce ter poudaril, da se lahko igralci sami odločijo, v katerem jeziku se bodo sporazumevali (v skladu s pravili ÖFB). Kljub temu je sodnik pokazal rumeni karton.

"V odmoru med polčasom SAK ni želel nadaljevati igre v takšnih okoliščinah, pod pomočnikom sodnika s pogledi iz druge svetovne vojne," so zapisali. Vodstvo SAK je med odmorom govorilo s sodniško trojico in zahtevalo razveljavitev rumenega kartona ter opravičilo za nezakonito ravnanje sodnikovega pomočnika. Sodnik je to zavrnil in menil, da je imel prav... Pomočnik sodnika je obtožil SAK, da je agresivno komuniciral v slovaščini ali drugem tujem jeziku. To je bilo preveč za SAK, zato so želeli v polčasu končati igro in odstopiti, so poudarili v zapisu. Očitno se je po obvestilu sodniškega opazovalca stvar obrnila: "Nekoliko nerad je pomočnik obžaloval svoje obnašanje na klopi SAK, podal roko trenerju SAK - vendar je rumeni karton kot kazen ostal," so zapisali.