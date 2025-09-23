Nov izjemen mejnik za slovensko medicino in mama, ki je sinu rešila življenje

Urolog in vodja operacijskega tima Simon Hawlina je pojasnil, da gre pri robotsko asistirani presaditvi za manj invazivno kirurgijo z manj zapleti, bolnik pa ima po njej manj bolečin in hitreje okreva. Operacija sinhrono poteka v dveh operacijskih dvoranah pri dveh osebah, z dvema kirurškima in anesteziološkima ekipama.

Urolog Uroš Fekonja je povedal, da se poseg začne z odvzemom ledvice iz telesa darovalca. Ta poseg opravijo laparoskopsko, kar za darovalca pomeni manj možnosti za krvavitev med posegom, manj pooperativnih bolečin in hitrejše okrevanje. "Ledvico pripravimo že v trebušni votlini, odstranimo maščevje in pripravimo žilje. Medtem je ledvica še vedno prekrvljena, nato pa razmaknemo mišičevje, ledvico namestimo v vrečko, prekinemo žilje in jo nato v dveh do treh minutah pripravimo za nadaljnji postopek," je opisal.

Poudaril je, da je celotna transplantacija zelo kompleksna in zahteva veliko koordinacije med vsemi člani tima, velik pa je tudi psihološki pritisk. "Sploh, ker delamo z darovalcem, ki je bil iz altruističnih razlogov pripravljen deliti ledvico s svojim bližnjim. To je povsem zdrava oseba, pri kateri se med samim operativnim posegom ne sme absolutno nič zgoditi," je dodal Fekonja.

Hawlina je dodal, da se ledvica iz ene operacijske dvorane prenese v drugo, kjer jo pripravijo na všitje. Kasneje jo vstavijo v trebuh, žile z robotom našijejo in vzpostavijo prekrvavitev, da organ začne delovati, ter všijejo sečevod. "Vse je šlo tako kot mora, presadek je začel zelo hitro delovati. Biomarker, ki govori, kako ledvica deluje, se je v nekaj dneh spustil in bolnik ni več potreboval dialize," je povedal.

Predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo in vodja centra za transplantacijo ledvic interne klinike UKC Ljubljana Miha Arnol je pojasnil, da ima pacient, ki mu odpovejo ledvice, možnost dializnega zdravljenja ali transplantacije. "Transplantacija je tista, ki predstavlja idealen način zdravljenja, ker dejansko podaljša preživetje pacientu v primerjavi z dializo in izboljša kakovost življenja," je povedal. Presaditev ledvice živega darovalca pa v primerjavi s presaditvijo umrlega darovalca še dodatno podaljša preživetje presajeni ledvici in bolniku.