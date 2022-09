Nov izračun cen košaric pri slovenskih trgovcih: mesta so se premešala

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati drugega popisa osnovnih prehranskih proizvodov, ki so jih opravili 27. septembra. Kot ugotavljajo popisovalci cen, je tokrat najdražji Mercator, sledijo pa Tuš, Eurospin, Spar, Lidl in Hofer.

Cenovni razkorak med najcenejšo in najdražjo košarico je znašal slabih šest evrov. V prvem popisu pa je razkorak dosegel skoraj 11 evrov, pri čemer je najcenejša košarica v Eurospinu stala 47,38 evra, najdražja v Tušu pa 58,23 evra. Po kritikah trgovcev, da je pri popisu prišlo do napak, so se na sestanku z ministrico za kmetijstvo Ireno Šinko dogovorili, da bodo trgovci pri nadaljnjih popisih sodelovali, kar se je tudi zgodilo.

Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje, so namreč pri drugem popisu sodelovali tudi trgovci, ki so podali svoja soglasja k izvedbi popisa, obenem pa so pri sami izvedbi v trgovini sodelovali tudi predstavniki trgovcev. Poleg tega so bile še podrobneje opredeljene kategorije skupin izdelkov. Pri popisu so upoštevane redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste vezane na članstvo.

Kot so pojasnili, bodo vsi naslednji popisi bodo izvedeni v prisotnosti trgovcev, vendar ne bodo vnaprej najavljeni. Znan bo samo teden, v katerem se bo popis izvajal, ne pa tudi dan in lokacija. Trgovca oziroma zaposlenega v trgovini (kontaktne osebe so sporočili trgovci) bo popisovalec kontaktiral v trenutku, ko bo prišel v izbrano trgovino.