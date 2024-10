Nov izstop iz SDS: odhaja tudi Igor Horvat

Izstopi iz SDS se nadaljujejo, še ne ustanovljena stranka Anžeta Logarja pa je, sodeč po zapisanem, pridobila še enega člana. "Danes sem po 17 letih izstopil iz članstva Slovenske demokratske stranke in Svetniškega kluba SDS Ljubljana. Po temeljitem razmisleku sem prišel do spoznanja, da je čas za novo pot. Pot je jasna, gremo naprej ..." je na omrežju X zapisal Igor Horvat, ki se je leta 2022 potegoval tudi za mandat ljubljanskega župana. Dobil je 5552 glasov.

Zgovorni so trije ključniki, ki jih je dodal: politična širina, politični tretji steber in sodelujmo. To so namreč besede, s katerimi svoj nov politični projekt opisuje Logar.

Horvat je tako že četrti vidni član v zadnjem času, ki se je po letih zvestobe odločil za izstop iz stranke. Spomnimo, nekdanjemu zunanjemu ministru Logarju, ki se je za ta korak odločil prvi, sta sledila poslanska kolega Eva Irgl in Dejan Kaloh.