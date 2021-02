Opozorila pred novim izzivom: otroci se dušijo, dokler ne izgubijo zavesti

Nov izziv, ki kroži po spletu in ki je našel pot tudi do naših otrok. Izziv 'igra dušenja' kroži po spletni aplikaciji TikTok, igro, ki to seveda ni, pa se igrajo tudi otroci, mlajši od 11 let. In vsaj en primer so pred kratkim zasledili na Obali. Zaskrbljena mama je pri sinu razredne stopnje – star naj bi bil devet ali deset let – opazila rdeče sledi okoli vratu. Ta zares nevaren izziv je sicer v dveh nam bližnjih državah že zahteval najmanj dve mladi življenji: v Beogradu se je med izvajanjem izziva obesil devetletnik, v Italiji pa se je desetletna deklica konec januarja zaklenila v kopalnico in se s telefonom snemala, kako si okoli vratu zateguje pas.