Nov kadrovski val na Finančni upravi in v Luki Koper?

V naslednjih tednih se bo, kot kaže, zgodil nov kadrovski val. Tokrat sta na vrsti Finančni urad in Luka Koper. Prvi ima skoraj 3600 zaposlenih, drugo, podjetje v večinski lasti države, pa zaposluje 1700 ljudi. Na vrh Finančne uprave, ki se ukvarja z odmerjanjem in obračunavanjem davkov, pa tudi s finančnim nadzorom in preiskavami, je vlada šele pred kratkim, prvega marca, imenovala novo začasno vodstvo. To je postal nekdanji podpredsednik odbora stranke SDS za izobraževanje Simon Starček.

A že kmalu bi ga tam, je razkril portal Necenzurirano.si, lahko zamenjal predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič, ki ta hip za Janševo vlado išče rešitve, s katerimi bi bila naša država čim manj birokratizirana. "Sama birokracija se je ustvarjala 30 let in zdaj poskušamo zadeve postopoma odpraviti," je konec marca povedal Simič.

Simič, ki za izjavo sicer ni bil dosegljiv, je v zadnjem času sicer izjemno kritičen do nekaterih davčnih inšpektorjev. "Že leta in leta imamo nedopustne posege v pravice davčnih zavezancev in primere izživljanja nad njimi," je med drugim zapisal na svojem blogu pred nekaj tedni in predlagal celo, da bi v primeru, ko "sodišče ugotovi, da je bil davek odmerjen nazakonito, zamudne obresti namesto države plačali kar inšpektorji sami".

Petim nadzornikom v Luki Koper poteče mandat

Kadrovske menjave se obetajo tudi na Obali, v državni Luki Koper. Kar petim nadzornikom, ki jih tja imenuje država, prvega julija poteče mandat. Nekaj dni prej bo zato predvidoma skupščina delničarjev, na spisku imen, prav tako po razkritju portala Necenzurirano.si, Franci Matoz, pravni zastopnik tako predsednika vlade Janeza Janše kot stranke SDS. Danes tudi on ni bil dosegljiv. Na seznamu sta tudi nekdanji direktor Vzajemne, odpoklican iz krivdnih razlogov, Boštjan Aver, in nekdanja generalna sekretarka najprej Drnovškove vlade in nato Foruma 21 Nevenka Črešnar Pergar. Tudi ona izjave danes ni želela dati, zapisala je le, da nadzornikom poteče mandat in da gre za normalen proces imenovanja novih.