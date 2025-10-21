Svetli način
Nov kampus medicinske fakultete bo študente sprejel prihodnje leto

Ljubljana, 21. 10. 2025 14.36 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , N.L.
Gradnja kampusa ljubljanske medicinske fakultete se približuje zaključni fazi. V njem bodo energetsko učinkoviti in trajnostno zasnovani prostori za pouk in raziskovanje, predvidoma bo končan v začetku leta 2026. Novogradnja je del velikega investicijskega cikla v visokošolsko in znanstvenoraziskovalno infrastrukturo, poudarja minister Igor Papič.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič je v izjavi za medije po ogledu gradbišča na Vrazovem trgu izrazil zadovoljstvo z napredkom pred zaključno fazo gradnje. "Kot smo se lahko prepričali na današnjem ogledu, gradnja nove stavbe ljubljanske medicinske fakultete poteka v skladu z načrti," je dejal Papič.

Da gradnja novega trajnostnega kampusa poteka po načrtih in napreduje odlično, je v izjavi potrdil tudi rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič. "Obiskali smo predavalnico, ki bo v študijskem letu 2026/2027 lahko sprejela skoraj 300 študentov medicine, kar je približno 50 odstotkov več kot jih sprejme zdajšnja največja predavalnica medicinske fakultete," je povedal.

Ob tem na univerzi po njegovih besedah ostajajo trdno zavezani celoviti prenovi medicinske fakultete, vključno z izgradnjo Kampusa Zaloška poleg nevrološke klinike, kjer bodo sodobni diagnostični laboratoriji za podporo zdravstvenemu sistemu, s čimer bodo skrbeli, da bodo bolniki še naprej dobivali vrhunsko zdravstveno oskrbo. "Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vsemi deležniki, da skupaj uresničimo vizijo odličnosti v izobraževanju in raziskavah na področju medicine," je še dodal Majdič.

V letošnje študijsko leto je vstopila zadnja generacija študentov medicinske fakultete, ki bo celoten študijski program začela v obstoječih prostorih fakultete, saj se bodo že prihodnje leto študenti in profesorji delno preselili v novi kampus, kjer jih bodo pričakali sodobni pogoji za pouk in raziskovalno delo.

Gradnja veterinarske fakultete, fakultete za farmacijo in strojništvo

Projekt je ocenjen na 93,5 milijona evrov in ga večinsko sofinancirata Evropska unija v okviru načrta za okrevanje in odpornost in ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič
Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič FOTO: Damjan Žibert

"Gre za največji investicijskih cikel v visokošolsko in znanstvenoraziskovalno infrastrukturo v zadnjih desetletjih, ki trenutno poteka po celi Sloveniji," je poudaril Papič. Omenil je aktualno gradnjo nove veterinarske fakultete, še letos naj bi se začela gradnja nove stavbe fakultete za farmacijo, drugo leto še fakultete za strojništvo. V Mariboru raste največji podatkovni center v Sloveniji, v katerem bo tudi superračunalnik s tovarno umetne inteligence, prav tako se bosta predvidoma še letos začeli širitev in obnova stavbe mariborske fakultete za zdravstvene vede. Predvidoma prihodnje leto pa bodo začeli graditi primorsko fakulteto za vede o zdravju.

V Zagorju raste Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, del raziskovalne opreme je že nameščen v stavbi. "Gre za več stomilijonske investicije oz. investicijskega cikla, ki ga v zadnjih desetih letih gotovo še nismo imeli. Vsi projekti bodo prispevali k še boljšim študijskim in raziskovalnim pogojem v Sloveniji," je prepričan Papič.

