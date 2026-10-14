Nov kazenski postopek za Goloba: zasebna tožba postala pravnomočna

Nov kazenski postopek zoper Roberta Goloba. Tokrat zaradi besed, izrečenih na predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija. Nekdanji predstojnik novomeške ortopedije Gregor Kavčič nekdanjemu premierju očita, da je o njem zavestno širil neresnice. Golob je namreč govoril o domnevnem preusmerjanju pacientov iz javne bolnišnice v zasebno zdravstvo. In čeprav so nadzorni organi pri vodenju čakalnih seznamov ugotovili nepravilnosti, Kavčič Golobove očitke odločno zavrača. Zdaj je sodišče zavrnilo ugovor Golobove obrambe, zasebna kazenska tožba pa je postala pravnomočna. O začetku kazenskega postopka so obvestili tudi Državni zbor. Kaj je torej jedro spora? Zakaj se bo moral Golob zagovarjati pred sodiščem in ali ga lahko pred postopkom zaščiti poslanska imuniteta?

Potem ko je ortoped Gregor Kavčič konec februarja zoper Roberta Goloba vložil zasebno kazensko tožbo, je zadeva zdaj korak bližje predobravnavnem naroku.

Kot so nam potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču, so zavrnili ugovor Golobove obrambe, zasebna kazenska tožba pa je tako postala pravnomočna. "V zasebni tožbi mu očitamo kaznivo dejanje obrekovanja. Torej trdimo, da je trdil in raznašal nekaj neresničnega, kar lahko škoduje časti in dobremu imenu zasebnega tožilca dr. Gregorja Kavčiča, in da je pri tem vedel, da to, kar trdi in raznaša, ni resnično," razlaga Kavčičev odvetnik Boštjan Penko. V središču spora pa so Golobove besede na februarskem predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija. "V Novem mestu smo imeli en primer, ko je predstojnik oddelka imel zasebno ordinacijo in tja organizirano vozil svoje paciente," je 19. februarja dejal prvak Svobode. Izredni nadzor novomeške bolnišnice je namreč konec lanskega leta razkril domnevne nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Kavčič naj bi čakalne vrste umetno podaljševal, paciente pa preusmerjal k zasebnemu izvajalcu, pri katerem je tudi sam operiral. "Je to čakalno vrsto dejansko si na nek način lastil in sam z njo ordiral, manipuliral," je 5. decembra lani povedala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan. Bolnišnica ga je zato izredno odpustila. Kavčič je očitke zavrnil in odpoved izpodbijal na sodišču, spor pa so z bolnišnico avgusta letos končali s sodno poravnavo. A zdravnik očitke še vedno odločno zavrača.

In zdaj se bo moral zaradi svojih izjav pred sodiščem zagovarjati tudi Golob. "Je šlo za grob napad na njegovo čast in dobro ime. Trditve so bile takšne, da seveda glede tega nismo mogli ostati pasivni," pravi Penko. Iz Gibanja Svoboda so nam na vprašanja o tožbi odgovorili, da Roberta Goloba na poti krepitve javnega zdravstva v dobro ljudi ne bo ustavila nobena tožba. Da se je zoper Goloba začel kazenski postopek zaradi domnevnega obrekovanja ortopeda Gregorja Kavčiča, so nam potrdili tudi v Državnem zboru, kjer so danes prejeli obvestilo sodišča. Čeprav je Golob poslanec, njegova imuniteta postopka za zdaj ne ovira. Poslanci bi mu jo lahko priznali naknadno, a le, če bi to zahteval kdo od upravičenih predlagateljev. Sicer se bo postopek nadaljeval brez njihovega odločanja. Ali se bo Golob skliceval na poslansko imuniteto, nam danes niso odgovorili. In kaj od sodnega postopka pričakuje Kavčič? "Predvidevam, da v kolikor ne bo prišlo prej do medsebojne poravnave, kar je seveda tudi možnost, mu bo pač izreklo primerno kazen. Verjetno bomo predlagali tudi, da se sodba javno objavi," pravi njegov odvetnik. Penko ob tem poudarja, da za zdaj vztrajajo pri sodni poti. Za komentar smo skušali pridobiti tudi Golobovega odvetnika Stojana Zdolška. V njegovi odvetniški pisarni so nam povedali, da je danes zaseden, na klice na zasebno številko pa se ni odzval. Predobravnavni narok je razpisan 18. decembra.