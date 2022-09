Velike zveri so v noči iz petka na soboto napadle v vasi Kupljenik na obrobju Jelovice in ubile dve kozi mlekarici, še štiri so morali zaradi hudih poškodb usmrtiti. Gre sicer že za tretji napad volkov na tem območju v zadnjih dveh tednih. Živinorejci so na nogah in zahtevajo takojšen odstrel. Jim bo ministrstvo za okolje tokrat prisluhnilo in izdalo odločbo?