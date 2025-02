Nov mejnik pri izgradnji druge cevi karavanškega predora

Delavci turškega Cengiza so dokončali še zadnje metre betonskih tlakov na dobre tri in pol kilometre dolgem slovenskem odseku karavanškega predora. Tako so kar precej pred rokom zaključili z glavnimi gradbenimi deli, manjkajo le še slikopleskarska in elektroinštalacijska dela. Predor bodo po napovedih Darsa odprli marca prihodnje leto.