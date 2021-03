PRENOS V ŽIVO: Zbrali dovolj sredstev še za eno napravo CAR-T

Slovenija je dosegla nov mejnik na področju zdravljenja bolnikov z limfomom in levkemijo s pomočjo celične terapije. Ob tej iztekajoči se kampanji so se vsem sodelujočim zahvalili za donacije.

Ob 10. uri so predstavili nov mejnik v okviru kampanje zbiranja donacij za vzpostavitev CAR-T celične terapije na Kliničnem oddelku za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Sodelujejo predstojnik in vodja transplantacijske dejavnosti omenjenega oddelka Samo Zver in Matjaž Sever, predstojnik Katedre za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani Alojz Ihan, vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala, direktor podjetja za celično biologijo Educell Miomir Knežević, skladatelj in glasbenik Drago Ivanuša ter izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo – Združenja L&L Kristina Modic.

15. marca so z zbranimi sredstvi tako lahko naročili napravo v vrednosti slabih 500.000 evrov, ki jo bo Slovenija prejela najkasneje v 14 tednih od naročila, nekje do konca junija.

Kot je pojasnila izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo – Združenja L&L Kristina Modic pa so od presežka zbranih sredstev 165.000 evrov in donacijami, ki so še prihajale, skušali zbrati denar za še eno napravo. Danes jim je to tudi uspelo. Bolnikom bo tako na voljo še ena naprava Miltenyi Prodigy.

Skupno so zbrali 776.000 sredstev donacijskih nakazil, na računu pa je ostalo še 37.000 evrov, ki bodo v celoti porabljeni za vzpostavitev celične terapije. Obetajo si, da bi pre bolnike na tak način lahko zdravili že konec letošnjega leta.

'Imamo jo, imamo to mašino!'

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi skladatelj in glasbenik Drago Ivanuša, ki se je osebno zavzel za nakup naprave za celično zdravljenje. "Če sem pred časom zapisal 'Dajmo že kupit to mašino', lahko danes rečem: Imamo jo, imamo to mašino!," je navdušen.

Predstojnik Katedre za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani Alojz Ihan pa je dejal, da že imajo na voljo ljudi, ki bodo delali s to napravo, morali pa bodo še na izobraževanje. "Kljub temu, da imamo prostore, bomo imeli še ogromno dela s spremembo njihove namembnosti," je povedal. "Gre za nove postopke, tudi zakonodaja jim ni prilagojena. Z agencijo bomo tako morali tudi 'skomunicirati', da ne postavljamo nove farmacevtske tovarne. /.../ Kolikor sem vesel, da imamo to napravo, imam tudi veliko skrbi, kako bomo postopali, da bodo bolniki prejeli to terapijo."

Spomnimo ...

Prvi izredno pomemben mejnik na področju zbiranja sredstev za nakup naprave CAR-T je bil dosežen pred natanko dvema tednoma. Akcija zbiranja 613.000 evrov za napravo Miltenyi Prodigy je bila ne le uspešna, ampak je presegla vsa pričakovanja. Prav tako pa se je našel donator, ki bo sam kupil še eno napravo za CAR-T.

Nad akcijo bedijo v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, kjer sicer zbirajo sredstva za še en dodaten instrument.