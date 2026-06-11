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Slovenija

Nov način dela v ZD Ljubljana: en dan na teden za administracijo

Ljubljana, 11. 06. 2026 07.39 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Medicinska sestra

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela, in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta vanj vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v takšen način dela. V ZD Ljubljana trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič.

O reorganizaciji dela zdravnikov so paciente s sporočilom na spletni strani obvestili v petek, namen ukrepa pa je zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacientov.

Pojasnili so, da se sprememba nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, izdajo kontrolnih napotnic in nalogov za prevoz, telefonske posvete, pripravo predlogov za invalidske komisije, pregled obiskov pri referenčni medicinski sestri in druga administrativna opravila.

"S tem bo lahko v času, namenjenem ambulantnemu delu, svojo pozornost v celoti namenil pacientom," so zapisali v ZD Ljubljana.
"S tem bo lahko v času, namenjenem ambulantnemu delu, svojo pozornost v celoti namenil pacientom," so zapisali v ZD Ljubljana.
FOTO: Bobo

Dodatno pa so v ZD Ljubljana pojasnili, da nov način dela uvajajo poskusno, na podlagi izkušenj in rezultatov pilotnega obdobja pa bodo ocenili nadaljnje korake. Trdijo, da reorganizacija ne vpliva na ordinacijski čas zdravnikov, dostopnost zdravstvenih storitev, glavarino posameznega zdravnika, obseg in vsebino zdravstvenih storitev.

"Nova organizacija dela bo posameznemu zdravniku omogočila, da en dan tedensko strnjeno opravi administrativne naloge, ki jih je doslej pogosto opravljal med ordinacijskim časom. S tem bo lahko v času, namenjenem ambulantnemu delu, svojo pozornost v celoti namenil pacientom," so zapisali v ZD Ljubljana. Menijo, da takšna organizacija dela omogoča učinkovitejše izvajanje administrativnih obveznosti ter več časa za neposredno delo s pacienti v ordinacijskem času.

Poudarili so, da bo za vse nujne in neodložljive zdravstvene storitve tudi v času administrativnega dne zagotovljena obravnava pri nadomestnem zdravniku.
Poudarili so, da bo za vse nujne in neodložljive zdravstvene storitve tudi v času administrativnega dne zagotovljena obravnava pri nadomestnem zdravniku.
FOTO: Bobo

Poudarili so, da bo za vse nujne in neodložljive zdravstvene storitve tudi v času administrativnega dne zagotovljena obravnava pri nadomestnem zdravniku. Paciente pa prosijo, naj naročila za recepte, medicinske pripomočke in drugo dokumentacijo uredijo pravočasno, najmanj en teden pred potekom njihove veljavnosti.

Dodali so, da je reorganizacija dela zdravnikov v pristojnosti ZD Ljubljana kot delodajalca in temelji na veljavnih pogodbenih obveznostih do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026.

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KOMENTARJI4

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kick.your-ass
11. 06. 2026 08.40
to da se za apciente ne bo spremenilo nič (nikoli), predvsem na bolje že vemo... Takšni komentarji so nepotrebni in žaljivi...
Odgovori
+1
1 0
Lux_43
11. 06. 2026 08.34
Ena največjih legalnih korupcij ever. Kolk firm skrbi za tele fore v slovenskem zdr. sistemu? Pa še ta ni enoten, vsaka bolnica financira svojega, namesto, da bi bil enoten. Marčič, ki se s tem ukvarja miljonar, isto ostali.
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+3
3 0
96bimBo
11. 06. 2026 08.20
Postavka "druga administrativna opravila" je preobširna in v marsičem nepotrebna (podvajanje). Ministrstvo za zdravje ima šanso, da se izkaže tudi na tem področju.
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+5
5 0
pingvinislo5
11. 06. 2026 08.16
eh ti birokrati, sam da papirji štimajo, pa četudi pacient umre.
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+4
5 1
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