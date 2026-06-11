Nov način dela v ZD Ljubljana: en dan na teden za administracijo

O reorganizaciji dela zdravnikov so paciente s sporočilom na spletni strani obvestili v petek, namen ukrepa pa je zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacientov. Pojasnili so, da se sprememba nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, izdajo kontrolnih napotnic in nalogov za prevoz, telefonske posvete, pripravo predlogov za invalidske komisije, pregled obiskov pri referenčni medicinski sestri in druga administrativna opravila.

"S tem bo lahko v času, namenjenem ambulantnemu delu, svojo pozornost v celoti namenil pacientom," so zapisali v ZD Ljubljana. FOTO: Bobo

Dodatno pa so v ZD Ljubljana pojasnili, da nov način dela uvajajo poskusno, na podlagi izkušenj in rezultatov pilotnega obdobja pa bodo ocenili nadaljnje korake. Trdijo, da reorganizacija ne vpliva na ordinacijski čas zdravnikov, dostopnost zdravstvenih storitev, glavarino posameznega zdravnika, obseg in vsebino zdravstvenih storitev. "Nova organizacija dela bo posameznemu zdravniku omogočila, da en dan tedensko strnjeno opravi administrativne naloge, ki jih je doslej pogosto opravljal med ordinacijskim časom. S tem bo lahko v času, namenjenem ambulantnemu delu, svojo pozornost v celoti namenil pacientom," so zapisali v ZD Ljubljana. Menijo, da takšna organizacija dela omogoča učinkovitejše izvajanje administrativnih obveznosti ter več časa za neposredno delo s pacienti v ordinacijskem času.

Poudarili so, da bo za vse nujne in neodložljive zdravstvene storitve tudi v času administrativnega dne zagotovljena obravnava pri nadomestnem zdravniku. FOTO: Bobo