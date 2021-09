Nov način, kako združiti delo in zabavo v eni napravi

Tablični računalniki so v poslovni in zasebni rabi vse bolj uveljavljeni, s svojo zmogljivostjo pa se zlahka kosajo tudi s prenosnimi računalniki. Xiaomi Pad 5 je odlična rešitev tako za resno delo kot zabavo. Slednjo si lahko omislite z igranjem iger, ogledom najbolj priljubljenih serij in s poslušanjem glasbe. Xioami Pad 5 namreč nudi izjemno video doživetje, saj 11-palčni zaslon oživi vsebino s slikami, ki so mehke, naravnih barv ter polne podrobnosti. Xiaomi Pad 5 pa ni samo prava paša za oči, temveč tudi za ušesa. V sodobnih glasbenih ritmih rad uživa tudi Gregor Čeglaj, ki je navdušil v šovu Sanjski moški. Gregor pravi, da rad uživa v dobri in glasni glasbi, zato je zanj najnovejša tablica Xiaomi pravi zadetek v polno. Pad 5 ima namreč vgrajeno tehnologijo prostorskega zvoka Dolby Atmos, ki pričara neverjetno globok in čist zvok. »Glede na to, da sem veliko na poti in so moje obveznosti povezane z različnimi dogodki, je tablični računalnik moj zvesti spremljevalec. Pomaga mi pri urejanju dnevnih delovnih obveznosti, ob prostih večerih pa ga uporabljam za predvajanje glasbe ali ogled kakšne serije,« dodaja Čeglaj.