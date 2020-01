Nov način parkiranja prinesel tudi dodatne stroške provizije ob negotovinskem plačevanju

Poleg tega, da se je plačljivo parkiranje s tem podaljšali za dve uri, pa so uporabniki parkirišč v beli coni nezadovoljni tudi zato, ker se jim od ponedeljka naprej ob plačilu z aplikacijo EasyPark in s sporočilom SMS ob parkirnini zaračuna še strošek provizije. Doslej uporabniki tega stroška namreč niso čutili.

Na navedbe Mariborčanov na prenos stroška provizije ob negotovinskem plačevanju parkirnin na uporabnike, se je zdaj odzvala tudi Mestna občina Maribor (MOM), kjer pravijo, da bodo preverili sistem negotovinskega plačevanja parkirnin v mestu.

"Provizije za negotovinska plačila parkirnin smo vse od oktobra 2017, odkar ima javno podjetje Marprom, ki v Mariboru nadzira pobiranje parkirnin, s ponudnikom te storitve sklenjeno pogodbo o zagotavljanju storitve mPARKING, pokrivali iz občinskega proračuna," so zapisali v sporočilu za javnost.

V letu 2018 naj bi tako iz proračuna za provizije plačali nekaj manj kot 25.000 evrov, v lanskem letu pa dobrih 32.000 evrov.

"S 6. januarjem je ponudnik ta strošek prenesel na uporabnike. Za obveščanje uporabnikov o spremembah sta dolžna poskrbeti ponudnik storitve in podjetje Marprom," so zapisali na MOM. Uporabniki so bili o spremembi obveščeni preko različnih kanalov - z objavo na Marpromovi spletni strani in profilu na Facebooku, po elektronski pošti in preko SMS sporočil. "Izkazalo pa se je, da obvestila niso dosegla vseh uporabnikov in tudi ne dovolj hitro."

"Na Mestni občini Maribor smo pripombe uporabnikov slišali in tudi razumemo njihovo nezadovoljstvo," pravijo. Dodajajo še, da je usmeritev mariborske občine vsekakor, da Maribor v čim večji meri preide na negotovinsko plačevanje parkirnin. "V tem so številne prednosti tako za uporabnike kot tudi za občino. Zato se bomo poskušali s ponudnikom EasyPark dogovoriti o ugodnejših pogojih negotovinskega plačevanja parkirnin oziroma bomo preverili še druge ponudbe na tem področju," še obljubljajo.