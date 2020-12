Nov način zbiranja donacij dohodnine

Tako smo 22.12.2020 odprli vrata vsem društvom in jim nudimo BREZPLAČNO uporabo platforme E-Donacije , s katero si lahko enostavno prek spleta zagotovijo donacije brez lastnega vložka donatorja. V manj kot enem letu delovanja platforme smo zbrali za 982 gasilskih društev več kot 13.100 donatorjev dohodnine in jim tako olajšali delovanje in nakup nove zaščitne opreme. Platforma je unikatna za slovenski trg, saj deluje tako, da omogoča doniranje dohodnine kot tudi možnost, da potencialni donator sproži finančno donacijo brez svojega lastnega finančnega vložka. To je omogočeno na podlagi naprednega elektronskega podpisa, ki je časovno žigosan in omogoča verifikacijo donatorja.

Zaradi epidemije je zbiranje donacij v društvih precej oteženo, saj so dogodki, kjer so se donacije lahko zbirale, zelo omejeni. Prav tako je zaradi finančne situacije, ki jo za sabo pušča korona kriza, zmanjšana zmožnost finančnih donacij iz strani donatorjev. Ne glede na to, pa je v letu 2019 ostalo 5.225.969 EUR nedodeljenih donacij iz strani dohodnine, ki bi se lahko namenila društvom in njim olajšala delovanje.

Spremljamo slovenska društva, kako namenjajo in porabljajo sredstva, ki jih prejmejo. Sploh v sedanji situaciji, se vidi kaj pomeni humanitarna nota in kako zelo pomembna je. Večja kot je kriza, večja je potreba po pomoči, ki jih društva nudijo posameznikom. Torej, enostavno povedano, več sredstev se bo namenilo društvom, več jih bo sposobno pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Osnovna dobrina, kot je hrana ni vedno samoumevna za vse in res pohvalno je, kako dobro se lahko organizirajo društva s tako nizkimi prihodki, da naredijo tako veliko razliko.

Ker se tudi sami smatramo za družbeno odgovorno podjetje, dajemo vsem društvom, ki bodo uporabljala platformo E-Donacije, 2 zavezi:

1. Platforma E-Donacije je in VEDNO bo brezplačno orodje, s katerim si društva lahko pomagajo pridobiti donatorje.

2. Vse donacije, ki jih donatorji sprožijo na podlagi uporabe platforme bodo VEDNO v 100 % višini nakazane izbranemu društvu, brez skritih stroškov in provizij za donatorja ali društvo.

