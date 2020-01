Nov načrt evakuacije šesterice: kdaj se slovenski vojaki vračajo?

Kakšen bo nov načrt evakuacije šesterice slovenskih vojakov iz Iraka? Včeraj zvečer so se prvotni načrti – predviden je bil umik z nemškimi kolegi – spremenili. Nemčija se je namreč odločila, da svojih pripadnikov z območja še ne bo umaknila, saj so ocenili, da se je situacija na obeh straneh umirila. Medtem pa se bo Slovenija držala prvotnega načrta (da vojaki zapustijo območje), kar je tudi v oddaji 24UR ZVEČER potrdil obrambni minister Karl Erjavec , tudi zato, ker se jim rotacija zaključuje in s prvim februarjem v Kurdistan prihaja nova, za odhod pa je že vse pripravljeno.

Kot je včeraj za 24UR povedal poveljnik Enote za specialno delovanje podpolkovnik Miha Rijavec, se fantje počutijo dobro. Poudaril je, da so dobro opravili svoj posel, za kar so tudi usposobljeni in da so tovrstni dogodki stalnica na takih nalogah. Odreagirali so v skladu s postopki, ki tam veljajo – šli so na varna mesta v bunkerje, kjer so počakali na konec napada. Na vprašanje, kako hitro se je enota pripravljena vrniti, če se politika tako odloči, odgovarja, da imajo v stalni pripravljenosti ekipo za delo na tej misiji in če bo padla odločitev za vrnitev, so pripravljeni. Glede ocene resnosti situacije v Erbilu pa Rijavec poudarja, da so naši vojaki zavedajo ogroženosti, zato se tudi primerno usposabljajo. "Res je mogoče iz vidika Slovenije nekoliko nenavadno gledati na te stvari, vendar za vojaka je to navaden dan v službi domovine."

Tudi Rijavec upa, da se bodo fantje še danes vrnili v domovino, k svojim družinam.

Možni načrti evakuacije

Načrti za evakuacijo slovenskih vojakov so sicer narejeni še preden gre tak kontingent na pot, potem pa aktivirajo različne scenarije glede na situacijo. Atentat na Solejmanija je vodil v to, da sta ostala dva scenarija – začeli so razmišljati o lastni evakuaciji, torej da bi poslali vladni Falkon (z 10 sedeži bi lahko prepeljal celotni kontingent), in pa o umiku z zavezniki. Nemški Luftwaffe ima aktivnih trenutno 29 transportnih letal Transall C-160, do Turčije, ki je oddaljena okoli 230 kilometrov, pa bi se lahko odpravili tudi s cestnim konvojem. Ker Nemci po novem v Erbilu ostajajo, so naši vojaki ostali brez njihove logistične podpore.

V najbolj skrajnem, najslabšem primeru, pa bi se vojaki umaknili kot vedo in znajo – izdelali so si svoj Evasion map (Zemljevid za pobeg). To je večja, negorljiva izolirna plahta z vsemi podatki in preverjenimi odprtimi potmi pobega na varno. Vsak vojak ima pri sebi tudi dovolj denarja, če bi ga potrebovali med reševanjem.