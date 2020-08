Nov nadzor na NPU. Brskali po računalnikih, odpirali zaupne dokumente

Čeprav se še ni polegel prah okoli domnevno nezakonitih revizij kriminalističnih preiskav, ki jih je odredil notranji minister Aleš Hojs, so včeraj po naših informacijah na Nacionalni preiskovalni urad že vkorakali novi nadzorniki, tokrat inšpektorji ministrstva za notranje zadeve. To je namreč odredilo še izredni nadzor nad varovanjem tajnih podatkov na NPU.

Inšpektorji so po neuradnih podatkih kriminalistom brskali celo po računalnikih in iskali zaupne dokumente. Preiskovalci so se temu uprli, vmes je posegel tudi predstavnik Policijskega sindikata Slovenije in protestiral zaradi nezakonitega početja inšpektorjev. Da so prekoračili svoja pooblastila, naj bi jih opozoril celo novi v. d. direktorja NPU Uroš Lepoša, ki je zahteval, da se v zapisnik zapiše ugovor nad njihovim početjem, ker brskanje po računalnikih ni zakonito. Poleg tega naj bi opozoril, da inšpektorji od NPU ne morejo zahtevati vseh zaupnih oziroma tajnih dokumentov. Za nameček je to nezakonito početje nadziral kar Anton Travner, ki je odstopil kot generalni direktor policije. Da je prisoten na nadzoru, ga je pooblastil prvi mož policije Andrej Jurič. Še en nezakonit poseg notranjega ministrstva v delo policije, opozarjajo zaposleni, tudi tak nadzor z brskanjem po računalnikih preiskovalcev smo doživeli prvič v zgodovini Nacionalnega preiskovalnega urada, so zgroženi. Takšna oblika nadzora je popolnoma nezakonita in glede na določbe Zakona o tajnih podatkih ni v pristojnosti Inšpektorata RS za notranje zadeve, pa opozarja policijski sindikat.

Nacionalni preiskovalni urad je že vse od nastopa Janševe vlade redno tarča politike, če ne z najrazličnejšimi nadzori in političnim kadrovanjem, pa z diskreditacijami preiskovalcev v glasilih stranke SDS. Vse s ciljem, da si povsem podredijo tudi to enoto policije in da pridobijo zaupne podatke, ki se nanašajo na preiskave ljudi iz koalicije in vseh, ki so povezani s stranko SDS. In to početje ves čas podpirajo tudi stranke SMC, NSi in DeSUS. Tokratni nadzor naj bi organiziral prijatelj Franca Kanglerja, državnega sekretarja na notranjem ministrstvu. Izredni nadzor nad varovanjem in obravnavanjem tajnih podatkov na NPU je namreč odredil v. d. glavnega inšpektorja Inšpektorata za notranje zadeve Severin Pek, ki ga je vlada na to mesto imenovala prejšnji mesec. To je bila še ena v vrsti nerazumnih kadrovskih zamenjav, saj so razrešili strokovnjaka na tem področju Mitjo Perka, zamenjal pa ga je Kanglerjev prijatelj Severin Pek iz Gasilske brigade Maribor, kjer je bil vodja splošne službe.

Včasih je bil Pek zaposlen na Policijski upravi Maribor. Ker tam ni mogel napredovati, mu je menda Kangler leta 2012 uredil službo pri gasilcih, vsaj tako razlagajo njegovi nekdanji sodelavci. Na vladni spletni strani piše, da ima Pek izkušnje vodenja in nadzora, inšpekcijskega nadzora in poznavanja korporativnega upravljanja in delovnih procesov v vseh oblikah gospodarskih družb, kar je mnoge presenetilo. Torej še eden, ki je samo vršilec dolžnosti na pomembnem položaju. Enako kot v policiji, kjer so popolnoma vsi vodilni samo vršilci dolžnosti, ki si jih je izbrala ta vlada. In veselo kadrujejo, kot si zaželi politika, in izpolnjujejo vse zahteve vladajoče politike v upanju, da bodo potem morda le ustoličeni na svojih položajih. Si pa s takšnim početjem zagotovo zapravijo vso kredibilnost in spoštovanje med uslužbenci policije. Ne vedo, kaj iščejo? Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Severin Pek se je torej odločil, da NPU potrebuje še izredni nadzor nad varovanjem tajnih podatkov, v komisijo inšpektorjev pa je po naših informacijah imenoval Aljo Jančar, Lavro Bezovnik in Vojka Kosa. V odredbi jasno piše, da inšpektorji med izvajanjem nadzora ne smejo zahtevati vpogleda v vsebino tajnih podatkov. Zakaj se je potem Vojko Kos včeraj lotil računalnikov zaposlenih in iskal, kateri dokumenti so označeni z zaupno, ni znano. To naj bi počel na računalniku prvega moža NPU Uroša Lepoše, čeprav je ta opozoril, da to ni zakonito, in še pri enem kriminalistu. Tretji zaposleni se je uprl in brskanja po računalniku ni dovolil. Nato je vmes posegel še Policijski sindikat in s skupnimi močmi jim je uspelo zaustaviti nezakonito početje inšpektorja. Sindikat je o dogodku obvestil tudi svoje člane in jih opozoril, da je takšna oblika nadzora, kot jo izvaja Inšpektorat za notranje zadeve, nezakonita.