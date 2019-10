Razkrivamo seznam pekarn, kjer so inšpektorji odkrili napake

Nov inšpekcijski nadzor pekarn, nove zaskrbljujoče ugotovitve. Inšpektorji so med pregledom pri 34 odkrili napake. Kljub temu, da v zadnjih letih pogosto poročamo o nepravilnostih, ki so jih inšpektorji zaznali v pekarnah, se seznam kršiteljev očitno še ne skrajšuje. Tri pekarne so začasno zaprli, nepravilnosti pa segajo vse od prisotnosti plesni, mrčesa, do pomanjkljive higiene.

Na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja smo pridobili inšpekcijske zapisnike o nadzoru v pekarnah, ki so bili leta 2018. Pri tokratnem pregledu so v 34 našli nepravilnosti. V nekaterih manjše, pri drugih pa spet hujše, zaradi katerih se lahko upravičeno vprašamo, ali so pekovski izdelki, ki jih dobimo na svojo mizo, varni. Zaradi kršitev začasno zaprli tri pekarne, eni prepovedali uporabo večje količine moke

Pri inšpekcijskem pregledu pekarne, ki je morala začasno zapreti svoja vrata, je bil v prostoru mrčes - muhe in molji, ker okna niso bila ustrezno zamrežena. Prav tako niso bile očiščene stenske površine. Talni jašek za vodo je bil odprt, v omari pod pultom, kjer so skladiščili olje, semena in sol, pa je bila umazanija in ostanki hrane. Nadev so shranjevali na sobni temperaturi, naprava za polnjenje krofov pa je bila polna ostankov hrane. Pomivalno korito je bilo zelo umazano, prav tako tudi tla v skladišču. Umazani so bili tudi hladilniki v notranjosti. Zaposleni so bili brez ustreznih soglasij glede bolezenskih znakov za opravljanje dejavnosti, prav tako v pekarni niso vodili evidenc o notranjem nadzoru glede čiščenja, prisotnosti škodljivcev in podobno.

