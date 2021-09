Nov novomeški škof je postal Andrej Saje

Andreja Sajeta so v mirnopeški župnijski cerkvi ob navzočnosti številnih vernikov, duhovnikov in predstavnikov družbeno-političnega življenja v škofa s polaganjem rok posvetili upokojeni novomeški škof in trenutni administrator novomeške škofije Andrej Glavan kot glavni posvečevalec ter apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich in krškocelovški škof Jože Marketz kot soposvečevalca.

Po posvetitvi je prejel evangeljsko knjigo ter znamenja škofovske službe – prstan, škofovsko pokrivalo mitro in škofovsko palico. Prstan izraža edinost Cerkve in njenega ustanovitelja Kristusa, pastirska palica pa skrb za vernike.

V nagovoru navzočim se je med drugim papežu Frančišku zahvalil za imenovanje in izkazano zaupanje. Kot je dejal, si bo "v sozvočju z njegovim naročilom prizadeval vernike voditi k zreli veri in občestvu s Kristusom".

Dosedanjo prehojeno pot razume "kot blagoslov, milost in dar, svoje življenje pa dojemam kot poslanstvo za služenje drugim". "Škofovsko službo sprejemam z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija, za posvečevalno in vodstveno službo, kjer je za opravljanje poslanstva potrebno medsebojno sodelovanje s škofovskim zborom, duhovniki ter vernimi laiki," je dejal.

Poleg domačih, vernikov, duhovnikov in redovnikov in redovnic je posebej pozdravil predstavnike drugih verskih skupnosti, Kočevarje in Rome ter predstavnike družbeno-političnega življenja: "V prizadevanju za skupno dobro si z vsemi želim tvornega dialoga, da bi s skupnimi močmi ustvarjali družbo miru, pravičnosti in spoštovanja dostojanstva sleherne človeške osebe. Prosim vas za pomoč in sodelovanje."

Tudi apostolski nuncij Jean-Marie Speich je v svoji pridigi izpostavil, da bo Sajetova naloga na čelu škofije, da bo zaznaval in spodbujal verski čut, dialog, sodelovanje in edinost.

V imenu županov novomeške škofije je novega škofa pozdravil novomeški župan Gregor Macedoni. Kot je dejal, so s Sajetovim predhodnikom dobro sodelovali, v dobro sodelovanje pa verjame tudi z novim škofom. "Glede na dosedanjo strokovno in življenjsko pot Andreja Sajeta pričakujem, da bo znal odgovarjati na sodobna vprašanja, ki se jih je v družbi nabralo kar nekaj," je dejal v izjavi za medije.

Po cerkvenem nauku so škofje nasledniki apostolov, prvih Jezusovih učencev. Ob posvetitvi si izberejo škofovsko geslo in grb. Saje si je za geslo izbral stavek Živimo po duhu, njegov grb pa krasita čebela, plamen in tehtnica.

Vodenje škofij bo uradno prevzel v torek med popoldansko slovesno mašo v novomeški stolnici. V škofijo ga bo umestil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Papež Frančišek je Sajeta za novega novomeškega škofa imenoval junija letos, slabi dve leti po tistem, ko mu je Glavan v skladu s cerkveno tradicijo ponudil svoj odstop, ker je dopolnil 75 let.