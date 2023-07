V Posočju temperature dodatno dviguje nov odlok o določitvi plovnega režima na reki Soči na območju kobariške občine. Občinski svetniki so na predlog župana odlok potrdili v prvem branju in ta med drugim prinaša drastično povišanje cen plovbe in nekatere omejitve, kot na primer omejitev plovbe ob pretoku, nižjem od 8 kubičnih metrov na sekundo, in prepoved plovbe po 18. uri. Raftarji pravijo, da to pomeni njihov propad.