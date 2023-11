Nov odpoklic mandarin iz doline Neretve, uprava izvaja poostren nadzor

Na podlagi informacije hrvaških oblasti o distribuciji s klorpirifosom onesnaženih mandarin hrvaškega porekla v Srbijo minuli teden je Uprava RS za varno hrano poostrila nadzor. Ugotovila je, da trgovci tudi sami preverjajo ostanke pesticidov v živilih. Nadzor bo poostren tudi ta teden, in sicer tako pri dobaviteljih kot v maloprodaji.

V četrtek so inšpektorji za hrano začeli preverjati obvladovanje ostankov pesticidov v mandarinah. Nadzore so izvedli pri trgovcih, pri čemer so preverjali tudi poreklo mandarin. V nekaterih primerih so opravili tudi vzorčenje, so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.