Odstop v aferi sodna stavba: odhaja drugi človek SD Klemen Žibert

"Po izjemno težkih dnevih za stranko Socialni demokrati ter tudi zame osebno sem sprejel odločitev, da nepreklicno odstopam z mesta glavnega tajnika stranke Socialni demokrati," je sporočil Klemen Žibert, ki se je znašel v središču afere z nakupom propadajoče stavbe na Litijski v Ljubljani.

"S svojim odstopom želim stranko Socialni demokrati razbremeniti očitkov, ki te dni padajo name in žal tudi na mojo družino ter posledično črnijo ugled stranke," je še zapisal v pismu, ki ga je naslovil na članice in člane Socialnih demokratov, predsednico stranke Tanjo Fajon ter na novinarke in novinarje.

Ob tem je očitke o svoji vlogi pri nakupu stavbe na Litijski, pa tudi o premoženju svoje družine – njegova starša sta, spomnimo, dobila kar 1,3 milijona evrov kredita za luksuzno stanovanje, ki bi si ga, sodeč po javno dostopnih podatkih, le težko privoščila – zavrnil kot enostranske resnice, ki postajajo gorivo za javni linč Socialnih demokratov. "In v nasprotju z mojim osebnim pričakovanjem, da je resnica, ne užaljenost in sla po maščevalnosti, tista, ki smo ji odgovorni slediti, ne glede na posledice, četudi z odstopom z ministrskega položaja," je še dodal, pri čemer se je neposredno obrnil na ministrico Dominiko Švarc Pipan, sicer strankarsko kolegico, s katero sta se v aferi znašla na nasprotnih bregovih.



Dodal je, da si bo prizadeval, "v prvi vrsti ne zgolj za to, da operem svoje ime in ime svoje družine pred javnostjo, temveč da resnica, takšna kot je, pride na dan".