Nov plovbni režim na Bohinjskem jezeru: prepovedani tudi pedolini in kajti

V Bohinju so o prepovedi uporabe desk na električni in motorni pogon razmišljali že lani, ko se je v razpravi o spremembah plovbnega režima na junijski seji občinskega sveta odprlo kar nekaj dilem. Zato so se na občini pred spremembo odloka odločili, da poleti izvedejo monitoring in analizo rekreativne plovbe na jezeru.

Monitoring so opravili v petih dneh v juliju in avgustu lani. V povprečju so na jezeru v danem trenutku zaznali 243 plovil, kar je 43 več od ocenjene nosilne zmogljivosti jezera. Največ plovil so našteli v soboto, 11. avgusta, in sicer 335. Največ je supov, ki predstavljajo okoli 74 odstotkov vseh plovil, sledijo kajaki in kanuji z 21 odstotki.

Z rezultati analize so se občinski svetniki seznanili na seji 6. marca, ko so ponovno obravnavali spremembe plovbnega režima. Kot je pojasnila Nataša Fujs z oddelka Občine Bohinj za okolje in prostor, rezultati analize kažejo na preobremenjenost jezera v času vrhunca poletne sezone. To vodi do degradacije ekosistema, zmanjšanja kakovosti izkušnje obiskovalcev in povečanega tveganja za konflikte med uporabniki jezera.