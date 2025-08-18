Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Nov pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru

Bohinj, 18. 08. 2025 17.54 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Staša Lozar , N.L.
Komentarji
35

Nov pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru – v nedeljo dopoldne se je družina s komaj petmesečnim mladičem odpravila na kopanje v Ukanc. Pes je le nekajkrat stekel v vodo, nato pa začel težko dihati. Lastniki so ga takoj prepeljali na dežurno kliniko za živali, kjer so nato le še potrdili mladičkovo smrt.

Medtem ko Policija preverja okoliščine dogodka, Uprava za varno hrano najprej ni želela opraviti forenzične obdukcije poginule živali, je nato bohinjska občina sporočila, da bo zavoljo ugotovitve vzroka pogina krila stroške obdukcije.

Več o dogodku v Bohinju v oddaji 24UR ob 18.55 na Pop TV. 

V nedeljo dopoldne se je družina s petmesečno vižlo odpravila na kopanje v Ukanc, kjer je pes nekajkrat stekel v jezero, nato pa je začel čudno pokašljevati. Do večera, ko so ga sicer že odpeljali na veterino, je pes poginil. Vzrok še ni znan.

Bohinjsko jezero
Bohinjsko jezero FOTO: Bobo

Doslej je znano le, da so lastniki poginulega psa zahtevali obdukcijo.

Preberi še Policija ob poginih psov na območju Bohinja ni zaznala kaznivih dejanj

O poginu psa po kopanju v Bohinjskem jezeru smo poročali tudi junija. Rezultati obdukcije so pokazali, da je psička najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da so s toksikološko preiskavo dokazali prisotnost metaldehida in anatoksina. Metaldehid se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, prisoten pa je tudi v gorivu za prižiganje ognja. Za zastrupitev ali smrt zadostujejo že zelo majhne količine. Anatoksin proizvajajo cianobakterije, ki se nahajajo tudi v vodi, najpogostejši vzrok zastrupitve pa je zaužitje takšne vode.

Po navedbah Uprave so se pri psički klinični znaki, ki so nakazovali na zastrupitev, pojavili eno uro po prihodu ob jezero.

Preberi še Znani rezultati obdukcije psičke, ki je poginila na območju Bohinja
pes Bohinjsko jezero pogin Ukanc zastrupitev
Naslednji članek

Zapor v Dobrunjah zgrajen, nima pa uporabnega dovoljenja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
York
18. 08. 2025 18.37
Veliko se je govorilo in bilo napisanega o pogin kužkov po kopanju v Bohinjskem jezeru. Težko je bilo napisano in prikazano spregledati. Še posebej je bilo poudarjeno, da obstaja velika nevarnost za mlade kužke. Kaj je vodilo lastnike, da so kužku dovolili v vodo.
ODGOVORI
0 0
Kriplin
18. 08. 2025 18.33
+1
Psi so vredni več kot ljudje. Vsaj več kot pošteni davkoplačevalci. Pa se je pes kopal na urejeni pasji plaži ali na divje? Je imel ustrezno nalepko bohinjske občine?
ODGOVORI
1 0
USAisGreat
18. 08. 2025 18.33
+2
Voda je tam strupena in ni nobenega dvoma Na veliko že daj časa obveščam tudi V tujini po forumih,itd
ODGOVORI
2 0
supergigi
18. 08. 2025 18.29
+2
Tisti, ki ste se letos kopali v Bohinjskem jezeru, ste ga naj...
ODGOVORI
2 0
Chrome
18. 08. 2025 18.29
+2
Očitno jim tuja šola ne zadošča, so rabili še svojo. Totalno neodgovorno, taki nebi smeli imeti psa.
ODGOVORI
3 1
mojcd
18. 08. 2025 18.34
Ce bi bil pa zunaj na soncu bi pa ti bil spet pameten. Ce se en pes ne sme kopat v naravnem jezeru kam smo potem prisli
ODGOVORI
0 0
enapi
18. 08. 2025 18.27
-1
To je to, ko pes pije samo vodo iz pipe.
ODGOVORI
0 1
Rafael Kramar
18. 08. 2025 18.23
+5
S to cenzuro ste šli pa že precej čez mejo okusnega!
ODGOVORI
5 0
sektor1
18. 08. 2025 18.22
+2
Naključij NI !
ODGOVORI
2 0
Smuuki
18. 08. 2025 18.15
+3
Pa je res to prav da se ljudje kopamo skupaj s psi? Imam psa pa mi na misel ne pride da bi ga vodil na kopanje med ljudi. To preprosto ni združljivo ni prav
ODGOVORI
7 4
Drugorazredni Turk
18. 08. 2025 18.17
+7
Ko bi vedel kaj vse plava v morju, tudi mrtvaki.
ODGOVORI
7 0
samastur
18. 08. 2025 18.20
+0
smuuki... večina psov je bolj čista kot marsikateri človek. ne sodi po sebi prosim.
ODGOVORI
3 3
Stauffenberg
18. 08. 2025 18.23
+1
Prav ni to, da imaš ti psa.
ODGOVORI
2 1
Lučka
18. 08. 2025 18.25
Ti si čudak. Zakaj pa ne?
ODGOVORI
0 0
Kriplin
18. 08. 2025 18.34
Zato pa so urejene pasje plaže.
ODGOVORI
0 0
luna.3
18. 08. 2025 18.11
-8
Psi naj se kopajo tam, kjer ni kopalcev. Čudno pa je, da nihče od ljudi, ki se jih ogromno kopa v Bohinjske jezeru ni bil bolan oz. okužen, samo kužki. Lastniki naj se svojih ljubljenčkov malo bolj pazijo, nimajo se kaj kopat v jezeru, naj tudi pobirajo njihove kakce, katere enostavno ignorirajo, ne vidijo, da se njihov ljubljenček pokaka, rajši pogledajo stran.
ODGOVORI
5 13
nemski_ovcar
18. 08. 2025 18.14
+6
Ti psi so družinski člani in bolj čisti od mnogih ljudi.
ODGOVORI
11 5
vrtnar _
18. 08. 2025 18.19
-2
verjetno misliš na sebe
ODGOVORI
2 4
Lučka
18. 08. 2025 18.30
+0
Ne bluzi
ODGOVORI
1 1
enapi
18. 08. 2025 18.10
-5
In kaj zdaj? Panikaaaaaaa
ODGOVORI
3 8
abc123def456
18. 08. 2025 18.08
+6
nekdo strup polaga, to niso X-files ali kvantna mehanika...
ODGOVORI
7 1
enapi
18. 08. 2025 18.07
+0
Modras
ODGOVORI
1 1
Dinho8O
18. 08. 2025 18.07
+0
Pes se nima kaj kopat v jezeru.
ODGOVORI
10 10
Leonardo R
18. 08. 2025 18.15
+3
in zakaj ne?
ODGOVORI
5 2
mb3zb6
18. 08. 2025 18.15
+7
Ker? A potem iz jezera ulovimo tudi vse ribe, prepovemo vstop racam??? Da živali v jezeru ne bodo motile kopalcev.
ODGOVORI
8 1
Rafael Kramar
18. 08. 2025 18.21
+2
Točno tko!!
ODGOVORI
3 1
Lučka
18. 08. 2025 18.31
Zakaj pa ne?
ODGOVORI
0 0
a res1
18. 08. 2025 18.05
+8
Lastnike pa ni izučilo? Dajte sami vodo v analizo, odštejte teh par € pa se prepričajte. Aja, na gorenjskem smo, drago je...
ODGOVORI
9 1
mb3zb6
18. 08. 2025 18.16
-1
Kje pa je rečeno, da je poginil kuža z Gorenjske?
ODGOVORI
0 1
Delavec_Slo
18. 08. 2025 18.05
-1
Vau
ODGOVORI
1 2
ho?emVšolo
18. 08. 2025 18.03
+1
Voda je pitna in obrežje neoporečno.
ODGOVORI
4 3
Vselepo
18. 08. 2025 18.01
+10
Kdor zeli psa ubit, ga enostavno da v vodo v bohinjsko jezero....
ODGOVORI
11 1
tornadotex
18. 08. 2025 17.58
+12
Bohinjskii-Ukanski trikotnik očitno res deluje...V hribih ljudje skrivnostno izginjajo, ob jezeru pa ščeneta poginjajo...
ODGOVORI
13 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089