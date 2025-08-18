Nov pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru

Medtem ko Policija preverja okoliščine dogodka, Uprava za varno hrano najprej ni želela opraviti forenzične obdukcije poginule živali, je nato bohinjska občina sporočila, da bo zavoljo ugotovitve vzroka pogina krila stroške obdukcije.

V nedeljo dopoldne se je družina s petmesečno vižlo odpravila na kopanje v Ukanc, kjer je pes nekajkrat stekel v jezero, nato pa je začel čudno pokašljevati. Do večera, ko so ga sicer že odpeljali na veterino, je pes poginil. Vzrok še ni znan.

O poginu psa po kopanju v Bohinjskem jezeru smo poročali tudi junija. Rezultati obdukcije so pokazali, da je psička najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da so s toksikološko preiskavo dokazali prisotnost metaldehida in anatoksina. Metaldehid se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, prisoten pa je tudi v gorivu za prižiganje ognja. Za zastrupitev ali smrt zadostujejo že zelo majhne količine. Anatoksin proizvajajo cianobakterije, ki se nahajajo tudi v vodi, najpogostejši vzrok zastrupitve pa je zaužitje takšne vode.

Po navedbah Uprave so se pri psički klinični znaki, ki so nakazovali na zastrupitev, pojavili eno uro po prihodu ob jezero.