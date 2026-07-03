Nov pogin rib, tokrat kriva suša

Velenjski gasilci so popoldan pregledali potok Ložnica na razdalji okoli dva kilometra. Razlog pa - nov pogin rib.

Po tem, ko smo pred le nekaj dnevi poročali o kar 28-tonskem poginu postrvi v ribogojnici na območju Ptuja, se je nov pogin tokrat zgodil na območju Velenja. A razlog je tokrat povsem drugačen.

Na Ptuju se je namreč pogin zgodil zaradi onesnaženja vode, v Ložnici pa so gasilci v sodelovanju s predstavniki Ribiške družine Šempeter ugotovili, da je do pogina prišlo zaradi sušnih razmer, navaja regijski center za obveščanje Celje.

O dogodku so obvestili tudi vse pristojne službe.