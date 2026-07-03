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Slovenija

Nov pogin rib, tokrat kriva suša

Velenje, 03. 07. 2026 20.47 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Pogin rib

Po 28-tonskem poginu postrvi v ribogojnici v okolici Ptuja nov pogin rib. Tokrat sicer razlog ni onesnaženje vode. V potoku Ložnica je do pogina prišlo zaradi sušnih razmer.

Velenjski gasilci so popoldan pregledali potok Ložnica na razdalji okoli dva kilometra. Razlog pa - nov pogin rib.

Po tem, ko smo pred le nekaj dnevi poročali o kar 28-tonskem poginu postrvi v ribogojnici na območju Ptuja, se je nov pogin tokrat zgodil na območju Velenja. A razlog je tokrat povsem drugačen.

Na Ptuju se je namreč pogin zgodil zaradi onesnaženja vode, v Ložnici pa so gasilci v sodelovanju s predstavniki Ribiške družine Šempeter ugotovili, da je do pogina prišlo zaradi sušnih razmer, navaja regijski center za obveščanje Celje.

O dogodku so obvestili tudi vse pristojne službe.

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KOMENTARJI1

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txoxnxy
03. 07. 2026 21.29
Nekoč je na vsakem potoku na vsakih par sto metrov ali kak km stal kak jez za mlin ali žago pa še cel kup naravnih tolmunov , kjer se je voda zadrževala tudi ob največjih sušah . Pa so prišli vodni nestrokovnjaki in naredili neke regulacije v bistvu pa uničili vse živo .
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