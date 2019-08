Nov pokol ovac, tokrat na Pivškem. 'Slovenija enostavno ne zdrži takega števila zveri'

Sinočnji napad se je zgodil na turistični kmetiji Pri Cunarju, ki ima po navedbah na spletni strani 120 ovac. Florjan Peterneljiz Sindikata kmetov Slovenije je danes dejal, da so volkovi napadli na pašniku, ki je bil varovan z električnim pastirjem in tremi pastirskimi psi.

Na pašniku se je paslo okoli 30 ovac in nekaj koz. "V eni noči so volkovi poklali 12 ovac, še okoli 10 jih je ranjenih," je povedal Peternelj.

Kmet je sicer na varovanem pašniku zbral najboljše ovce, ki so bile breje, nekaj je bilo tudi kozličev. Volkovi so torej poklali boljši del njegove črede, mnoge ranjene živali pa bo treba še usmrtiti.

Na vprašanje, kako se lahko napad zgodi na varovanem pašniku, Peternelj poudarja, da volk išče hrano. "Na Juriščah je bilo na treh pašnikih to noč skupno 12 psov. A ko so začeli volkovi v okolici tuliti in klicati k napadu, so psi ušli s pašnikov. Ne gre za enega ali dva volka; tukaj je bilo od 15 do 20 volkov," je opisal situacijo.