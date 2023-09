Nov pokol ovac, tokrat na Pokljuki

Volkovi so znova napadli. Konec minulega tedna so na območju Stare Pokljuke pobili tri in poškodovali dve ovci. Letos je napadov nekaj več kot v minulih dveh letih, kar gre na račun Primorske, kjer se je njihovo število od lani početverilo. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob tem mirijo, da ne obstaja verodostojni podatek, da bi kadar koli in kjer koli v Sloveniji volk napadel človeka.

icon-expand Zavijanje volkov FOTO: Shutterstock

Volkovi so znova napadli. V noči s četrtka na petek so na Stari Pokljuki pokončali tri in poškodovali še dve ovci, so nam potrdili na Zavodu za gozdove Slovenije. Pred tednom dni pa smo poročali o dveh napadih nedaleč stran, v bližini Krnice, ubite so bile štiri ovce. "Največ škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi, se zgodi med aprilom in septembrom, torej med pašno sezono," ob tem pojasnjujejo na zavodu za gozdove.

Ob tem mirijo, da "odkar obstajajo verodostojni podatki, ne obstajajo informacije, da bi na območju Slovenije kjer koli in kadar koli volk napadel človeka". Zato pa so pogosti napadi na pašne živali, še posebej tam, kjer so te slabo zaščitene. Spodnja razpredelnica kaže število napadov volkov po letih, pri čemer so zaradi lažje primerjave pri vseh letih zajeti podatki od začetka januarja do konca avgusta.

