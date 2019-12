Nov policijski helikopter že pokvarjen

Slovenska policija je v sredini oktobra dobila nov helikopter AgustaWestland 169 in s tem najzmogljivejšo pridobitev v policijski letalski enoti. A v nekaj tednih so zaznali hujšo tehnično napako na helikopterju in bo potrebna celo menjava menjalnika rotorja. Helikopter do zdaj ni opravil niti ene ure za redne naloge, pa že mora na popravilo.

Po naših informacijah ima nov helikopter Slovenske policije že tehnične težave in ne leti. Po približno 50 urah šolanja so namreč zaznali napako, ki je novo pridobitev tudi prizemljila in s tem tudi prekinila šolanje. Policija je naše informacije potrdila in dodala: "Med operativnim usposabljanjem, ki smo ga opravljali pod nadzorstvom inštruktorjev Leonardo Helicopters, je v helikopterju AW169 pri ugašanju motorjev nekajkrat zasvetila signalna lučka, ki opozarja na nepravilnost delovanja menjalnika glavnega rotorja." Helikopterja zaradi hude napake ni možno uporabljati, policija tako z njim ni opravila niti ene ure letenja za redne operativne naloge, tudi šolanje je do nadaljnjega prekinjeno.

Napaka na menjalniku je bila očitno tako huda, da so se odločili preventivno zamenjati kar celoten menjalni sklop. FOTO: Miro Majcen

Vzrok za opozorilo ni bil znan, zato so tudi obvestili proizvajalca, ta pa je v Slovenijo poslal tehnično osebje, ki se je odločilo,"da bodo preventivno zamenjali celoten menjalnik glavnega rotorja."Ker je helikopter nov, Slovensko policijo popravilo ne bo stalo nič, saj gre, kot pravijo, "za garancijsko popravilo, zato bodo vsa dela opravili proizvajalci, prav tako pa bodo njih bremenili vsi stroški." Kdaj bo napaka odpravljena, nam s policije niso sporočili, le to, da bo to enkrat leta 2020, zato bo policija na novo pridobitev morala počakati še nekaj časa. Policijska letalska enota ima trenutno, če odštejemo novo pridobitev, šest helikopterjev, od katerih pa sta v uporabi le dva, ostali so v postopku vzdrževanja ali postopka obnove. Najstarejša sta dva bella; 212 je star že 39 let, 412 pa 32 let. Uporabljali so ju za različne misije, od nadzora iz zraka do nalog reševanja. S starostjo se tudi bolj pogosto pojavljajo napake, zato sta helikopterja potrebovala temeljito obnovo in tudi zamenjavo. Prva taka zamenjava je bil helikopter AW169, ki je 16. oktobra pristal na Brniku. Ta je stal 14,6 milijona evrov, a so posadke in tehniki še vedno potrebovali izobraževanja oziroma ure naleta, da bi ga lahko samostojno uporabljali.

Slovenska policija je s helikopterjem naletela 50 ur, a nobene za operativno uporabo. FOTO: Miro Majcen

Zmogljiv helikopter, ki je zeleno luč dobil leta 2015 Podjetje AgustaWestland je helikopter 169 začelo razvijati leta 2010, 2012 je prvič poletelo v zrak, leta 2015 pa tudi dobilo certifikat evropskega letalskega nadzornika, ki je omogočal operativno uporabo helikopterja. 14 marca 2018 je ministrstvo za notranje zadeve objavilo razpis za nov helikopter, v dobrem letu dni pa je bil med približno šestimi ponudniki izbran AgustaWestland. To je bilo prvo naročilo za nov helikopter po 12 letih. Rok za dobavo helikopterja je bil 30. 9. 2019, a so vremenski pogoji in odprava nekaterih neskladij pripeljali do tega, da je ta prispel s skoraj tritedensko zamudo. Na slovenski policiji so ob prevzemu poudarjali, da je AW169 "izredno zmogljiv helikopter, ki se zelo hitro uveljavlja na trgu". Gre sicer za dvomotorni helikopter, ki omogoča instrumentalno letenje ter letenje ob rabi očal za nočno opazovanje. "Vsa oprema je, tako kot helikopter, certificirana skladno z EASA standardi, kar omogoča pridobitev ustreznih licenc za prevoznika in s tem izpolnitev vseh pogojev iz uredb EU."

Nov policijski helikopter AW169 FOTO: Miro Majcen