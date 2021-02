Nov politični obračun z zaposlenimi na NPU

V delovni skupini, ki naj bi reševala zaostanke na ljubljanski policijski upravi, se je po naših podatkih znašlo deset ljudi, pet iz Sektorja kriminalistične policije te uprave, ki so veseli, ker jim bodo zvišali plače, da bodo imeli enake kot na NPU. Druga peterica z Nacionalnega preiskovalnega urada pa po naših informacijah ni navdušena, da se bo ukvarjala z zaostanki. Sploh ker naj bi se med 60 zaposlenimi v skupini znašli prav tisti, ki so na udaru politike. Med njim spet kriminalist NPU, ki je preiskoval domnevne nepravilnosti pri vodenju prejšnje Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Kot je znano, sta bila v tej preiskavi zaradi ponarejanja listin in zlorabe uradnega položaja kazensko ovadena obrambni minister Matej Tonin in državni sekretar Žan Mahnič. Tonin pa v funkciji nekdanjega predsednika Knovsa še zaradi izdaje zaupnih podatkov.

Uradno nam je nekdanji prvi mož Policije Andrej Jurič ob prvi čistki razlagal, zakaj je izbral v skupino za migracije ljudi, ki so jih po zamenjavi oblasti razrešili s svojih položajev: da gre za vrhunske strokovnjake. Ti vrhunski strokovnjaki bodo zdaj verjetno pripomogli k reševanju zaostankov na policijski upravi. Ker so izjemni profesionalci na svojih področjih, ki imajo zelo širok spekter znanj in izkušenj, in da jim zaupa, je razlagal Jurič. A hkrati je šlo za razrešene ljudi, kot so nekdanja direktorica Policije Tatjana Bobnar, nekdanji vodja kriminalistične policije Boštjan Lindav ter dolgoletna vodja Sektorja za odnose z javnostmi Vesna Drole. In še trije zaposleni na NPU, ki so prav tako trn v peti vladajoči politiki.

Kdaj bo o sporu odločilo delovno sodišče?

V skupini za zaostanke je neuradno pristala še kriminalistka, s katero so v strankarskih glasilih SDS obračunali že lani, ko so pisali, da je na NPU lobirala med sodelavci, naj podprejo pismo podpore odstavljenemu direktorju Darku Muženiču. Upravno sodišče je pozneje odločilo, da je bil razrešen nezakonito, pravnomočna je tudi začasna odredba, da na Nacionalnem preiskovalnem uradu ne smejo imenovati novega direktorja, dokler se ta spor ne razreši. Čeprav je bil Muženič odstavljen že maja lani, odločitev sodišča še vedno ni znana, oziroma se sojenje na delovnem sodišču še niti začelo ni.

Kako dolgo traja, da se začne glavna obravnava, in ali ne gre za prioritetno zadevo zaradi začasne odredbe, smo vprašali na delovno in socialno sodišče v Ljubljani. "Sodišče ne vodi statistike, na podlagi katere bi vam lahko odgovorili, kako dolgo časa traja postopek do začetka obravnave in v kolikšnem času so ti postopki v povprečju zaključeni, vse to je odvisno od različnih okoliščin – tip zadeve, vrstni red zadev, aktivnost strank, dokazni postopek," so nam odgovorili na sodišču. O prioritetni obravnavi pa so pojasnili, da zadeva ne spada med prioritetne, zato, glede na vrstni red zadev, še ni prišla na vrsto za reševanje. Nato smo vprašali še – kdaj se bo sojenje predvidoma začelo in katere zadeve se obravnavajo prioritetno. Odgovora od 13. februarja še nismo prejeli.

Politična policija ali Policija, ki jo vodi politika?

Prvič v zgodovini Policije pa to organizacijo zdaj vodi nekdo, ki je na mesto generalnega direktorja Policije prišel s položaja funkcionarja. Anton Olaj je bil namreč državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga je na to mesto izbrala politika. Tako Policijo v celoti vodijo ljudje, ki jih je izbrala stranka SDS. Poleg direktorja tudi šefa kriminalistične policije in direktorico Nacionalnega preiskovalnega urada. Olaj pa je prvi direktor, ki nima naziva glavnega policijskega svetnika kot vsi generalni direktorji do zdaj, saj ne izpolnjuje pogojev za ta naziv. Ker je že upokojen in je s Policijo sklenil delovno razmerje za določen čas, ne more biti imenovan v ta uradniški naziv. Ni namreč zaposlen za nedoločen čas. Medtem ko vlada sprejema zakone o "prisilnem" upokojevanju tistih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, sama na najvišjih položajih zaposluje ljudi, ki so že bili upokojeni.