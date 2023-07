Nov popis košarice: cena padla za skoraj štiri evre

Objavljeni so rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. julija 2023. Rezultati popisa košaric razkrivajo, da sta se povprečni vrednosti obeh košaric, to je najcenejše osnovne in razširjene košarice, znižali za skoraj štiri evre, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Na tretjem popisu drugega sklopa, dne 4. julija 2023, se je poleg osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil drugič izvedel popis cen razširjene košarice osnovnih skupin živil, ki vsebuje 28 osnovnih skupin živil. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil se je znova znižala, poudarjajo na kmetijskem ministrstvu. Dosegla je najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja in znaša 32,37 evra, kar je za skoraj 10 odstotkov (3,59 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom (22. junija). Znižala se je tudi razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo najcenejše košarice med posameznimi trgovci in tokrat znaša zgolj 1,62 evra, kar je najnižja vrednost razlike v celotnem obdobju spremljanja osnovne košarice 15 osnovnih živil. Pri spremembi vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih je od prejšnjega popisa največje znižanje pri trgovcu Tuš (28,5 odstotka), najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil pa je pri tokratnem popisu pri trgovcu Hofer. Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami je pri trgovcu Mercator.

icon-expand Košarica živil FOTO: Shutterstock

V obdobju od prejšnjega popisa (22. junij) se je povprečna cena vseh izdelkov znižala v 10 kategorijah. Največje znižanje beležijo v kategoriji krompirja (29,31 odstotka), sledijo kategorije jogurta (9,71 odstotka), govejega mesa (9,05 odstotka) in kategorija svinjskega mesa (8,36 odstotka). V štirih kategorijah se je povprečna cena vseh izdelkov povišala (jajca, moka, sončnično olje in sveže mleko), povprečna cena sladkorja pa je ostala nespremenjena. Drugi popis razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil razkriva, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice v primerjavi s popisom (22. junij) znižala za kar 4,06 evra oziroma približno osem odstotkov in tokrat znaša 51,96 evra (predstavlja povprečno vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih). Najcenejša razširjena košarica je tokrat pri trgovcu Lidl, razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice pa se je tokrat zmanjšala in znaša zgolj 3,02 evra. Največja sprememba v znižanju vrednost najcenejše košarice pri posameznih trgovcih je znašala 19,51 odstotka.

icon-expand Blagajna v trgovini FOTO: Shutterstock