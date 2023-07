Nov popis: najcenejša košarica osnovnih živil znaša 30,5 evra

Razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat malenkost povišala, vendar še vedno znaša manj kot dva evra. V primerjavi z zadnjim popisom se je povišala za 0,12 evra. Najcenejša osnovna košarica je bila na voljo pri trgovcu Spar (30,5 evra), sledita Tuš in Mercator, ki imata za manj kot pol evra višjo vrednost najcenejše košarice.

Na tokratnem popisu se je povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil znova znižala, so zapisali na ministrstvu za kmetijstvo. Dosegla je najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja in znaša 31,19 evra, kar je za skoraj štiri odstotke manj kot 4. julija.

Pri tretjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih v primerjavi s popisom 4. julija 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Znaša namreč 49,84 evra, kar je za skoraj štiri odstotke (2,12 evra) manj kot na predhodnem popisu. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 48,72 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri Lidlu, sledi košarica pri Hoferju. Najcenejši košarici pri trgovcih Spar in Mercator sta za manj kot evro dražji od najugodnejše. Razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat ponovno zmanjšala in znaša zgolj 3,16 evra, kar nakazuje na prilagajanje in približevanje cen najcenejših izdelkov v posameznih kategorijah med trgovci, so zapisali na kmetijskem ministrstvu.

V obdobju od prvega uradnega popisa razširjene košarice 28 skupin živil (primerjava med cenami je bila opravljena 22. junija in 18. julija 2023) se je povprečna cena znižala v 21 kategorijah, najbolj v kategoriji krompir (32,76 odstotka), sledijo kategorije bageta (14,18 odstotka), oljčno olje (13,6 odstotka), jogurt (13,14 odstotka) panceta ali sušena slanina (13,12 odstotka) ter banane (11,71 odstotka). Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji kisle smetane (5,84 odstotka) ter zelene solate (pet odstotkov), v vseh drugih kategorijah pa je razlika v ceni manjša kot štiri odstotke.