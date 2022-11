Nov popis osnovnih živil: košarica malenkost dražja

Cena povprečne najcenejše košarice se je v primerjavi s četrtim popisom povišala za 0,49 evra, medtem ko se je razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo najcenejše nakupovalne košarice zmanjšala za 1,11 evra.

Pri četrtem popisu je namreč razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo košarice znašala 6,92 evra, medtem ko razlika na zadnjem popisu znaša 5,81 evra.

Povprečna vrednost košarice v petem popisu znaša 42,23 evra. Najcenejša košarica (Lidl) je tokrat stala 40,24 evra, kar je 1,07 evra več od najcenejše košarice ob prejšnjem popisu. Najdražja košarica (Hofer) se je medtem rahlo pocenila.

Pregled izbire izdelkov glede na poreklo razkriva, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Pri tem najbolj izstopajo goveje meso, jajca in jogurt, ki so pri vseh trgovcih izključno slovenskega porekla. Tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh so pri večini trgovcev slovenskega porekla. Največ izdelkov s poreklom iz EU se nahaja v kategorijah sladkorja, testenin, masla in sira, so še sporočili z ministrstva.