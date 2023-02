Nov popis živil: najbolj sta se podražila sir in mleko

Prav tako se je znižala razlika med najcenejšo in najdražjo vrednostjo najcenejše sadno zelenjavne košarice, zdaj je 11,02 evra. Za dobre štiri odstotke (1,25 evra) se je v primerjavi z enajstim popisom znižala tudi povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave, v primerjavi s prvim popisom (24. 11. 2022) pa kar za več kot 14 odstotkov (4,55 evra).

Pri analizi najcenejše nakupne košarice po trgovcih so ugotovili, da se je razlika med najcenejšo in najdražjo v primerjavi z enajstim popisom občutno znižala in sedaj znaša le še 2,11 evra.

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati dvanajstega popisa osnovnih živil z dne 13. februarja. Ta je pokazal, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala še za slaba dva odstotka oziroma za 0,73 evra. Povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil je tako glede na celotno obdobje spremljanja cen (od 13. septembra 2022 do 13. februarja 2023), najnižja in znaša 39,57 evra.

Podražitev sira in mleka

Rezultati analize gibanja cen kažejo, da sta se v zadnjih dveh tednih podražila sir (za 6,31 odstotka) in mleko (manj kot odstotek), ceni sončničnega olja in jajc sta ostali nespremenjeni, v vseh ostalih kategorijah pa se je povprečna cena znižala. Najbolj se je pocenila moka (4,65 odstotka), sledijo ji piščančje meso (4,35 odstotka), krompir (2,73 odstotka), jabolka (2,15 odstotka), testenine (1,79 odstotka), jogurt (1,55 odstotka), svinjsko meso (1,31 odstotka) in goveje meso (1,22 odstotka). Kruh, maslo in sladkor so se pocenili za manj kot odstotek.

Še vedno je opaziti velike cenovne razpone znotraj kategorij izdelkov med posameznimi trgovci. Največje je mogoče zaslediti v kategorijah kruha, moke, sira, jabolk in testenin. Pri analizi so bile upoštevane redne cene brez popustov, razlike med najcenejšim in najdražjim izdelkom pri posameznem trgovcu pa so prikazane v odstotkih.