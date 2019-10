Šabeder z novo rešitvijo: bolje plačani programi, več storitev

Za toliko so namreč razbremenili zdravstveno blagajno, ko so poslanci v torek potrdili vladno novelo o zdravniški službi. Ta je povečala sredstva iz proračuna za financiranje specializacij in pripravništev zdravnikov in zdravstvenih delavcev. "Z aneksom tri omogočamo plačilo izvedenega večjega obsega programa, še posebej tam, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge,"je po seji vlade poudaril Šabeder.

Programi, kjer so daljše čakalne dobe, bodo bolje plačani

Obseg izbranih specialistično ambulantnih dejavnosti se iz sedanjega možnega preseganje programa za pet odstotkov nadomesti s plačilom preseganja do 15 odstotkov. V to so med drugim vključene ambulante urologije, otorinolaringologije, kardiologije in vaskularne medicine, pediatrije, gastroenterologije, klinične genetike, pulmologije, ginekologije in psihiatrije.

Aneks omogoča tudi preseganje pogodbenega plana do 15 odstotkov pri operacijah krčnih žil in operacijah kile v specialistično ambulantni obravnavi. Prav tako omogoča preseganja programa za 15 odstotkov pri posegih, kot so angiografija, endoproteza kolka in kolena, ortopedska operacija rame, operacije hrbtenice, karpalnega kanala, kile in žolčnih kamnov. Za letošnje leto zagotavljajo tudi plačilo po realizaciji za operacije arterije in vene.

Podpisniki splošnega dogovora so po besedah Šabedra za aneks tri posredovali 91 predlogov, štiri so uspeli uskladiti na arbitraži. Med njimi je tudi predlog cepljenja odraslih in pregled pred cepljenjem, ki se bo družinskim zdravnikom plačeval po realizaciji brez omejitev.

"Ocenjujemo, da bo to povečalo dostopnost odraslih do cepljenja in pozitivno vplivalo na dvig precepljenosti proti gripi in klopnemu meningoencefalitisu," je dejal Šabeder. Cepljenje proti gripi se bo letos začelo v začetku novembra.

Optimizacija čakalnih dob

Sprejetje aneksa je bila tudi podlaga za začetek izvajanja pilotnega projekta optimizacije čakalne dobe. Na področju ortopedije, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge, so na ministrstvu preverili procese dela na ljubljanski ortopedski kliniki, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in na zasebni kliniki Bitenc.