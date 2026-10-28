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Slovenija

Nov posnetek iz baterijske reje: jajca v bližini razpadajočih trupel živali in gnoja

Ljubljana , 28. 10. 2026 07.31 pred 12 minutami 3 min branja 42

Avtor:
A.K.
Posnetki iz hleva baterijske reje v osrednji Sloveniji

Društvo AETP je objavilo nove posnetke iz baterijske reje kokoši iz osrednje Slovenije, ki prikazujejo izležena jajca v neposredni bližini gnoja, razpadajočih trupel živali in oskubljenih kokoši. Vprašanja smo naslovili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Posnetki so nastali v hlevu srednje velike reje v osrednji Sloveniji, ki ima kapaciteto za več kot pet tisoč kokoši in ima lastno pakirnico jajc. Kot je potrdil Samo Curk iz Društva AETP, so posnetki nastali na kmetiji Repar v Kamniku pod Krimom. Inšpekcija sicer po poročanju Dnevnika ob nadzoru ni potrdila hujših neskladij ali večjih higienskih kršitev. 

Kaj je na posnetku?

Sredi hleva, v istem prostoru, kjer žive kokoši ležejo jajca, stoji nepokrito vedro z nakopičenimi trupli poginulih kokoši. Trupla so v različnih fazah razkroja. V eni od kletk med živimi kokošmi leži posušeno in sploščeno truplo. Ena od kokoši leži delno na njem.

Na tleh hleva so razbita jajca, zasušena jajčna vsebina, jajčne lupine, pomešane s plastmi starega kurjega gnoja. Trak za odstranjevanje iztrebkov je ponekod zapolnjen s starimi iztrebki. Odtočne rešetke so zamašene, na tleh zastaja tekočina, opisujejo.

Med razbitimi jajci in iztrebki, v neposredni bližini mesta, kjer se zbirajo jajca, leži embalaža strupa za glodavce. Na sami liniji za zbiranje jajc so vidne večje količine jajčne vsebine in lupin. Posamezna jajca ležijo neposredno na umazani zbirni površini.

Kokoš v kletki preživi vse življenje. Stoji na žični mreži, ne more razširiti kril, pri maksimalni kapaciteti hleva ima prostora le za en A4-list papirja. Kokoši v kletkah ne morejo izražati svojih vedenjskih potreb in so posledično nemirne in frustrirane. Na posnetkih je videti, da se pretepajo za dostop do krmilnika, opisujejo v društvu AETP.

Pri več kokoših je vidna huda izguba perja na glavi, vratu in repu. Kar nakazuje na kljuvanje med kokošmi in na mehanske poškodbe perja zaradi stika z žičnato kletko, sklepajo. Ena od kokoši je skoraj povsem brez perja na glavi in vratu. V baterijski reji kokoši nesnice kletke ne zapustijo nikoli in ne vidijo dnevne svetlobe, pojasnjujejo.

Posnetki predani inšpekciji

Posnetke je društvo AETP 9. oktobra 2026 skupaj s strokovnim mnenjem predalo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Mnenje navaja več mogočih neskladnosti s predpisi o zaščiti rejnih živali in o higieni živil, med drugim glede vsakodnevnega odstranjevanja poginulih živali in glede čistosti jajc pri rejcu. Na upravo smo se obrnili tudi mi, odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

To tudi ni prvi tak posnetek iz slovenske reje v kletkah. Januarja 2025 so posnetki s farme Kavčič pokazali kokoši, ki nesejo jajca na truplih poginulih živali. Isti rejec je jajca iz kletk prodajal kot ekološka, med njegovimi odjemalci pa je bilo po javnih evidencah blizu 300 javnih zavodov.

Preberi še Inšpekcija na kokošji farmi odkrila tri poginjene kokoši, umazanijo in zajedavce

Bo baterijska reja podaljšana do leta 2035?

Reja kokoši v obogatenih kletkah v Sloveniji še ni prepovedana. Prepoved je v zakonu zapisana z začetkom leta 2029, vlada pa bi jo z novelo zakona o zaščiti živali premaknila na leto 2035.

V društvu od vlade zahtevajo, naj se ponovno vpraša, ali res želi podpirati oporečno baterijsko rejo vse do leta 2035. In naj posluša slovensko javnost, ki takšni reji močno nasprotuje: pobudo proti kletkam je podpisalo skoraj 30.000 prebivalcev Slovenije, v anketah pa se 94 % vprašanim v Sloveniji zdi pomembno zaščititi rejne živali.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ugotavlja, da reja v kletkah tveganje za okužbo s salmonelo povečuje. Hkrati pa odsvetuje uporabo kletk zaradi slabe dobrobiti živali.

Samo Curk, predsednik Društva AETP: "Upam, da si bo vlada še premislila in da ne podaljša reje kokoši v kletkah še v naslednje desetletje. Sicer naj staršem pojasni, zakaj naj bi njihovi otroci v vrtcih in šolah še vse do leta 2035 jedli jajca iz krute baterijske reje. Prav tako naj pojasni svojcem, zakaj naj bi ta najbolj oporečna jajca jedli njihovi bližnji v bolnišnicah in domovih za starejše."

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KOMENTARJI42

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pope p
28. 10. 2026 08.54
kazen bo dobil tisti, ki je slikal
Odgovori
0 0
Luka40
28. 10. 2026 08.53
Spoštujmo slovensko. Izbrana kakovost 😂 Katera blamaža in ministrstvo pravi raje plačujemo malo več za domačo kvalitetno hrano in ne uvoz!!!!
Odgovori
+1
1 0
Stauffenberg
28. 10. 2026 08.50
Pošljite Kralju in njegovi kliki.
Odgovori
+0
1 1
progresivnidaveknastanovanja
28. 10. 2026 08.42
dober tek, tistim ki kupujejo baterijska jajca, bi bil v tem primeru res neprimeren saj so jih nekateri primorani kupovati. Takšna hrana sploh ne bi smela obstajati pa tudi ljudje z najnižjimi dohodki bi morali imeti pravico do zdrave polnovredne hrane.
Odgovori
+5
6 1
pepe007
28. 10. 2026 08.53
Če moram kupiti jajca (praviloma ne, ker redim nekaj svojih kokošk), gledam, da so iz baterijske reje. Poznam rejca, ki jo ima, vem, kako zgleda in vem, da tam pridejo jajca čista do pakiranja zaradi tehnologije. Masovna hlevska reja pa je sranje. Posrana jajca perejo, kar se naj ne bi. ampak kot sem rekel, uničimo našo prirejo, da bodo naši otroci v šolah veselo papali jajčka iz Ukrajine. Dajmo aktivisti, potrudite se, uničite slovenske rejce. Zato vas plačujejo..
Odgovori
0 0
pepe2
28. 10. 2026 08.40
Še veliko hujši posnetki pridejo na dan pri nas, pa se nič ne zgodi.
Odgovori
+6
7 1
Enakopraven
28. 10. 2026 08.38
Hrana je pomemben vir za življenje. Vprašanje je kako nahraniti vse, od ljudi do živali. Narava poskrbi,da je redukcija in,da nismo vsi enaki. Naj se najde junak,ki bo volja naučil jesti samo zelenjavo. Lahko je biti pameten,doma na kavču. Vse takšne bi poslal en mesec na preživetje v kočevski rog,brez vsega in bi jih potem vprašal po mnenju.
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+5
7 2
konc
28. 10. 2026 08.42
Jaz bi pa vsakemu dal 10-20 kokošk v oskrbo. Kako bi jokali, ko bi se bilo treba čemu odreči zaradi skrbi zanje! :D
Odgovori
+3
4 1
TheJuniKorn
28. 10. 2026 08.46
Dobro, kaj ma to veze s crknenimi kurami, da se jih ne more sproti odstranit?
Odgovori
+5
5 0
Damzi
28. 10. 2026 08.37
pa dobro, imamo dobro plačane inšpektorje, policijo, sodstvo, politiko. In take reči se še vedno dogajajo. Sramota!
Odgovori
+17
17 0
pepe007
28. 10. 2026 08.36
Podpisniki neke peticije (in večina komentatorjev tu gor) žive kokoši sploh še niso videli, kaj šele, da bi o njej kaj vedeli. Ne vedo na primer, da je pogin kokoši najnižji v baterijski reji. Najslabša je ekološka reja, kjer pogine skoraj vsaka 10 kokoš. Dajte novinarji to malo raziskati. Ali se žival bolje počuti tam, kjer jih več pogine? Presneto dvomim. Kokoši niso živali za velike jate, ker močnejše živali "izločajo" šibkejše. Res pa je, da je treba napadati baterijske reje. Komanda "pametnejših", ki pripravljajo trg, ker je Slovenija trenutno na tem področju samooskrbna. Bomo bolj veseli jajc iz Ukrajine in ostalih vzhodnih držav. Dajmo, udarite po kmetih, da boste veselo papali uvoženo, ki bo rejeno v slabših razmerah, pa še nekaj 1000 km bo prepotovalo.
Odgovori
-1
7 8
tavbix
28. 10. 2026 08.34
Potem pa naj sami jedo uvoženo hrano, kjer nimajo vpogleda in so razmere v večini primerov še veliko slabše... Seveda pa je vedno možnost izboljšav.
Odgovori
+3
5 2
konc
28. 10. 2026 08.34
Kriv je pohlep. Če hočeš danes poslovati, mora biti vsega v velikih količinah, drugače delaš izgubo. Posledično ceno plačujejo živali, ki takole nagnetene trpijo v imenu "rentabilnosti". Končno bi lahko marsikdo, ki ima to možnost, sam imel doma tistih 10 kokoši in bil preskrbljen z jajci na primer. Ampak, kdo bo hodil po drekcih...kar za sabo potegne prosta reja.
Odgovori
+10
10 0
Bombardirc1
28. 10. 2026 08.32
Zdrava kmečka pamet po desnuharsko, bruh...
Odgovori
-1
9 10
konc
28. 10. 2026 08.39
Ti imaš kaj kokošk doma? Si jih že kdaj imel, ali je reja živali po tvoje samo desnuharska dejavnost? Levaki znate samo tisto jesti, kar vam pridelajo drugi, al kako? Pa kaj sploh sprašujem :D
Odgovori
-1
3 4
assassin911
28. 10. 2026 08.45
Pridelajo bolj malo, po genih sodeč so navajeni v imenu partije vzeti.
Odgovori
0 0
baldahin
28. 10. 2026 08.31
"Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost je delovno telo, ki obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva, prehrane ter povezanih evropskih zadev. Predsednica: Katja Kokot." Vse jasno? Je potrebna še kakšna razlaga?
Odgovori
+5
7 2
Delavec_Slo
28. 10. 2026 08.29
Joj ta naša društva, požrli bi pa vse!
Odgovori
+4
8 4
BARABIN123
28. 10. 2026 08.29
Uboge kokoške
Odgovori
+8
9 1
leviindesnikekci
28. 10. 2026 08.27
Vse se nam bo vrnilo. Prejsnje civilizacije so propadle zaradi zrtvovanja zivali, tudi nasi civilizaciji se bo isto zgodilo. 100 milijard glav zivali ubijemo vsako leto v klavnici.
Odgovori
+6
9 3
Roadkill
28. 10. 2026 08.20
Menim da bi morala biti dobrobit živali na prvem mestu šele nato zaslužek. In tu nastopi država da to uredi da bo tako
Odgovori
+7
9 2
oldmen
28. 10. 2026 08.18
Ne glede na datum ukinitve uvesti redno tedensko kontrolo stanja reje in kaznovati kršitelje. V primeru hujših kršitev pa bi sledila prepoved reje na licu mesta.
Odgovori
+9
11 2
Banion
28. 10. 2026 08.17
ni težava v reji temveč v rejcu. To je človeška malomarnost in nesnaga. Takemu se da opomin in potem enostavno zapre farma. Jajca ćez lupino marsikaj sprejmejo, saj se niti umivaz ne smejo, torej so ta jajca lahko okužena s salmonelo ali še čim hujšim in vemo da se jih uporablja tudi v šolah. Ko pride do prebavnih motenj vsi začudeni, ja saj smo kuhali kot običajno. Desnaki pa po svoji maniri se ne ozirajo na ljudi tewmveč na dobiček in za to bi dovoljenje za baterijsko rejo podaljšali, je med rejci večina njihovih
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+12
16 4
ateistek
28. 10. 2026 08.33
Seveda je težava tudi v reji, ki zaradi nabasanosti kokoši v majhnem prostoru kar kliče po nesnagi in malomarnosti. Baterijska reja sploh ne bi smela niti biti opcija pridelave jajc. To, da bodo jajca ne vem kako dražja, če bodo tisti ubogi kokoši dali malo več prostora so le finte najbolj pohlepnih in glasnih kmetov. Taki ne bi smeli postavljati standardov.
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+3
4 1
Sir Oliver
28. 10. 2026 08.17
Groza, niti gledat ne morem. Kmetavzarski lobij s Ciglerjem na čelu, pa na prvo mesto profit in stroške. Marš.
Odgovori
+8
15 7
simply.b
28. 10. 2026 08.31
Si pa res en k.... če misliš, da je Cigler kriv za takšne razmere. Še čudno, da po tvojem ni kriv kar JJ. Ja, ta rejec dela samo v času te vlade . Eni ste pa res.....
Odgovori
+0
5 5
Sir Oliver
28. 10. 2026 08.38
Janševc, Cigler s kmetavzarskim lobijem podpira podaljšanje baterijske reje. Razumeš to?
Odgovori
+2
4 2
brusilec
28. 10. 2026 08.17
upam da tole ni res v Slo... upam. če je, bi moral te ljudi spravit v zapore, ker tole ni varno za jest. ni varno da pride v hladilnike, na krožnike. da so jajca okoli trupl, svinjarije, pol s sarmunelo zapakirano v karton in nam v hladilnike.. upam da ni res
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+8
13 5
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