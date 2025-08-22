Svetli način
Slovenija

Nov posnetek risa, ki se je mirno sprehajal po naselju

Ribnica, 22. 08. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 41 minutami

K.H.
V naselju Hrastje pri Ribnici so imeli nevsakdanjega obiskovalca. Stanovalci so namreč opazili risa, ki se je sprehajal v bližini hiš. Njegovo sprehajanje po travniku so tudi posneli.

Posnetek risa, ki se mirno sprehaja po naselju Hrastje pri Ribnici, so posneli stanovalci, na svojem Facebook profilu pa ga je objavila lokalna televizija Rkanal. 

"Prisotnost divje živali je razumljivo vzbudila skrb, zato previdnost ni odveč. Ne približujte se živali. Naj bodo hišni ljubljenčki na povodcih. Opažanja sporočite pristojnim službam (Lovska družina, policija ...)," so zapisali ob objavi posnetka. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodali so, da je ris sicer ogrožena in zaščitena vrsta ter da se ljudem praviloma izogiba. Ris je samotarska vrsta in se pogosto giblje sam.

V Sloveniji smo risa pred stoletjem iztrebili, a smo ga z uspešnim projektom LIFE Lynx znova naselili. Zdaj se Slovenci lahko pohvalimo, da po naših gozdovih poleg 18 doseljenih risov hodi tudi več kot 30 njihovih potomcev.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dobrabejba35
22. 08. 2025 20.57
+2
mucek
ODGOVORI
2 0
schrodingerScat
22. 08. 2025 20.49
+0
Tole je se najmanj nevadna zver na Dolenjskem.
ODGOVORI
1 1
schrodingerScat
22. 08. 2025 20.49
*nevarna.
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
22. 08. 2025 20.48
ja pa kaj pol,to počne že tisočletja,le da ni bilo toliko pametnih telefonov,ki bi to posneli,še kar odkrivati toplo vodo
ODGOVORI
0 0
prinašalec2
22. 08. 2025 20.42
+2
Še malo opisujete, pa se bo takoj našel kak mladoletni prostostrelec in se malce izživlja ob asistenci staršev.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
22. 08. 2025 20.32
+2
Tina že hiti na slikanje s "cute igračkami" t.i. RISI!
ODGOVORI
4 2
Ici
22. 08. 2025 20.30
+5
A ni bolje ris v naselju kot neznanci s kapo in rokavicami?
ODGOVORI
5 0
