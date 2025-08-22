Nov posnetek risa, ki se je mirno sprehajal po naselju

Posnetek risa, ki se mirno sprehaja po naselju Hrastje pri Ribnici, so posneli stanovalci, na svojem Facebook profilu pa ga je objavila lokalna televizija Rkanal.
"Prisotnost divje živali je razumljivo vzbudila skrb, zato previdnost ni odveč. Ne približujte se živali. Naj bodo hišni ljubljenčki na povodcih. Opažanja sporočite pristojnim službam (Lovska družina, policija ...)," so zapisali ob objavi posnetka.
Dodali so, da je ris sicer ogrožena in zaščitena vrsta ter da se ljudem praviloma izogiba. Ris je samotarska vrsta in se pogosto giblje sam.
V Sloveniji smo risa pred stoletjem iztrebili, a smo ga z uspešnim projektom LIFE Lynx znova naselili. Zdaj se Slovenci lahko pohvalimo, da po naših gozdovih poleg 18 doseljenih risov hodi tudi več kot 30 njihovih potomcev.
