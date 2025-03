Nov požarni alarm v dijaškem domu Ivana Cankarja

V dijaškem domu Ivana Cankarja so po januarskem požaru, v katerem je bilo poškodovanih 11 dijakov, namestili požarni alarm v največji stavbi B, kjer se je požar tudi zgodil. Po besedah ravnatelja Šemsa Mujanovića so na pristojno ministrstvo poslali zahtevek, kjer so jim obljubili kritje namestitve alarma v vrednosti 11.000 evrov.

V tem času so pridobili ponudbe za namestitev enakega sistema javljanja še za drugi dve stavbi, namestitev nočnih kamer po hodnikih stavbe B ter izdelavo elaborata za požarno varnost za vse tri stavbe dijaškega doma. "Ta bo pokazal, kateri ukrepi so še potrebni in primerni za dom," je za časnik navedel Mujanović.

Pojasnil je, da gre predvsem za izdelavo požarnih sektorjev in požarnih stopnic. Pridobljene podatke morajo poslati do konca marca, je dodal.

Stroške so na podlagi predračunov prijavili na pravkar zaključeni razpis ministrstva za vzgojo in izobraževanje, je pojasnil. Odgovor od ministrstva pričakujejo v roku enega meseca, zatem se bodo lotili namestitve opreme, je izpostavil. "Skupna ocena višine stroškov za sistem javljanja požarov in namestitev kamer v dveh stavbah je tako nekaj manj kot 40.000 evrov," je dodal.

Na ministrstvu bodo na podlagi pridobljenih podatkov pripravili analizo stanja požarne varnosti za objekte dijaških domov, ki bo podlaga za oceno in zagotovitev sredstev za financiranje opreme z namenom zagotavljanja požarne varnosti. Ustanavljajo tudi medresorsko delovno skupino s predstavniki ministrstva za obrambo in ministrstva za naravne vire in prostor, katere naloga bo pregled in analiza stanja na objektih glede protipožarne varnosti.

Trenutno prispele prijave na ministrstvu že pregledujejo in pričakujejo, da bodo prvi zavodi lahko pogodbe o sofinanciranju podpisali že aprila letos. Dela bi se tako lahko izvajala že med poletnimi počitnicami.