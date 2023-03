Če so bile poklicne bolezni, razen azbestnega raka, 30 let praktično pometene pod preprogo in mrtva črka na papirju, naj bi se s sprejetim Pravilnikom o poklicnih boleznih to spremenilo. Novi pravilnik o poklicnih boleznih, ki bo začel veljati s prvim majem letos, na novo ureja, kdo je tisti, ki bolezen diagnosticira, kdo je plačnik in kdo naj človeka pošlje na pregled. Hkrati pa je opredeljenih kar okoli 200 diagnoz oziroma bolezni, ki jih povzročajo kemični dejavniki.